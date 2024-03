Le 8 mars est, depuis 1977 et son officialisation par l'ONU, journée internationale des femmes. Une journée de fête et de revendications dans le monde entier. Avec un thème bien particulier cette année "Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme". A Berlin en Allemagne, ce jour est férié. Au Cameroun, de nombreuses femmes porteront le pagne ce vendredi. Journée festive donc, avec un fond sérieux.

"Lutte pour les droits des femmes"

"Le pagne, c'est un terrain, c'est une expression de la commémoration parce que c'est aussi un objet culturel qui est très puissant", disait ce vendredi 8 mars, dans la matinale info de la DW Afrique, Nadine Machikou, vice-rectrice chargée de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises à l’Université de Yaoundé II. "On sait que pour fêter les événements heureux comme les événements malheureux, on a le pagne (...) Et au delà du pagne, il y a toute la question de la lutte pour les droits des femmes."

Une lutte essentielle, encore en 2024. Car "la population pauvre est majoritairement féminine", rappelle Nadine Machikou. "On a un seuil d'illettrisme, d'analphabétisme qui est beaucoup plus marqué du côté des femmes." L'universitaire appelle à des "politiques beaucoup plus ambitieuses" pour régler les "inégalités structurelles". "Il est anormale qu'une femme ne puisse pas accoucher en sécurité", insiste-t-elle. Anormale aussi "qu'une femme soit retenue à l'hôpital parce qu'elle n'a pas les moyens de payer les frais d'hospitalisation après avoir accouché."

"La féminisation du monde est une bonne nouvelle"

Nadine Machikou évoque aussi l'éducation. "Plus les femmes seront instruites, plus elles pourront avoir accès à des chances, pourront agir de manière plus efficace", insiste-t-elle. Et de revenir à la question du pagne. "La commémoration au delà du pagne, c'est aussi l'engagement. On sait que le gouvernement est engagé, on sait que les acteurs de la société civile le sont aussi, les partenaires multilatéraux et bilatéraux." Et de conclure : "la féminisation du monde est une bonne nouvelle pour le monde."

Débat autour du pagne en RDC

Dans d'autres pays ce vendredi 8 mars, des femmes porteront le pagne. En RDC, un débat a même été lancé autour de cette question. Il a commencé il y a plusieurs semaines déjà, lorsque la ministre du Genre, de la Famille et des Enfants, a invité les femmes à célébrer dans "une attitude de deuil", en s'habillant en noir, en solidarité avec les habitants de l'Est du pays qui vivent dans l'insécurité.

Le nombre d'ablations du clitoris, d'excisions et d'infibulations en hausse

A la veille de cette journée, l'Unicef a aussi publié des chiffres effrayants, portant sur les mutilations génitales dans le monde. Plus de 230 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui ont subi ces atrocités, rapporte l'ONG. Le chiffre est en hausse de 15% depuis la précédente estimation de 2016. L'Afrique est le continent le plus touché avec plus de 144 millions de victimes, devant l'Asie et le Moyen-Orient.