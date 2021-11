Tillabéri pourrait connaître une "crise alimentaire"

En plus de l'insécurité alimentaire qui frappe depuis quelques années près de 600.000 personnes, la région connaît un afflux de déplacés internes et de réfugiés venus du Mali et du Burkina Faso. Ces personnes fuient les attaques armées. Modibo Traoré est le chef du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Niger. Cliquez sur l'image pour écouter.