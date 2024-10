Celui qui fût notamment Premier ministre et président de l'Assemblée nationale est mort à 74 ans dans la nuit du 23 au 24 octobre.

L’ancien Premier ministre nigérien Hama Amadou est mort dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 octobre. Âgé de 74 ans, il se serait, selon un proche, éteint des suites du paludisme à Niamey.

De l'assemblée nationale au bureau de Premier ministre

Hama Amadou avait notamment été Premier ministre deux fois, entre 1995 et 1996, puis entre 2000 et 2007, mais aussi président de l'Assemblée nationale de 2011 à 2014. Hama Amadou avait aussi occupé la Présidence du parti Mouvement National pour la Société du Développement. Il avait plusieurs fois été condamné à de la prison et s'était exilé en France ces dernières années, avant de revenir à Niamey après le coup d'Etat du 26 juillet 2023. "Le programme de ses obsèques, avec un protocole d'État en raison de ses anciennes fonctions, sera prochainement détaillé", a annoncé, jeudi matin, Bana Ibrahim, un activiste nigérien proche d'Hama Amadou, sur la DW.