ЗСУ збили ще один російський штурмовик Су-25 на Донеччині

Зенітники 110-ї ОМБр знищили цього місяця на Покровському напрямку вже другий літак окупантів.

Українські військові збили у вівторок, 23 липня, в Донецькій області російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони України.

110-та окрема механізована бригада (ОМБр) Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) імені генерал-хорунжого Марка Безручка оприлюднила відео. На ньому видно два російських борти, один з яких збиває зенітна ракета.

"Покровський трикутник" для російської авіації

Як зауважило оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця", зенітники 110-ї ОМБр знищили цього місяця вже другий штурмовик окупантів. Обидва літаки збили на Покровському напрямку, який військові називають "Покровський трикутник" для російської авіації - "аномальна зона падіння" бортів РФ.

Попередній Су-25 бійці цієї бригади збили 7 липня.

Понад 30 уражених російських літаків за пів року

За даними управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ, за перші пів року 2024-го Сили оборони України уразили понад 30 російських військових літаків, зокрема: дев'ять Су-25; один винищувач Су-57; два винищувачі МіГ-31; близько 13 бомбардувальників Су-34; один винищувач Су-35; один винищувач Су-35С; два літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50; один стройовий літак управління ретрансляцією радіозв'язку Іл-22М11 та один ракетоносець Ту-22М3.