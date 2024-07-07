У ЗСУ заявили по збиття російського штурмовика Су-25

У Донецькій області зенітники однієї з бригад ЗСУ знищили ще один російський штурмовик Су-25, повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Сили оборони України у неділю, 7 липня, знищили ще один російський штурмовик Су-25, повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

"На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що літак зибили воїни-зенітники 110-та окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

30 уражених російських літаків за пів року

Нагадаємо, за останні пів року Сили оборони України змогли уразити вже понад 30 російських військових літаків, повідомляло наприкінці травня управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України (СтратКом ЗСУ).

Зокрема з початку року уражені: дев'ять Су-25; один винищувач Су-57; два винищувачі МіГ-31; близько 13 бомбардувальників Су-34; один винищувач Су-35; один винищувач Су-35С; два літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50; один стройовий літак управління ретрансляцією радіозв'язку Іл-22М11 та один ракетоносець Ту-22М3.