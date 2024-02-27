Нічна атака: РФ провокативно спрямувала дрон через Молдову

Росія вночі била по Україні "шахедами" і ракетами, в тому числі балістичними. Є пошкодження.

Російські війська в ніч на вівторок, 27 лютого, атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 (північнокорейські Hwasong-11Ga. - Ред.), чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною Х-31П і 13-ма ударними безпілотниками типу Shahed.

Як повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), балістику запустили з території Воронезької області РФ, Х-59 і Х-31П - з окупованих територій Херсонщини та Донеччини, а дрони - з Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ.

Дрон з Молдови

Напередодні ввечері Повітряні сили заявили, що невизначені безпілотники прямують від кордону з Молдовою в напрямку Хмельницького.

Міністерство оборони Молдови натомість заявило, що "жоден безпілотник, запущений РФ ввечері по Україні, не пролетів над повітряним простором Молдови". "Українська сторона нам підтвердила, що всі безпілотники, запущені на сьогодні над Одеською областю, були знищені або заглушені українськими засобами протиповітряної оборони (ППО)", - йшлося в повідомленні.

Зранку Сили оборони півдня написали, що "маршрут одного з дронів ворог провокативно спрямував за траєкторією з перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області". "Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами ППО", - сказано в повідомленні.

Як спрацювала ППО

За даними ЗСУ, силам і засобам ППО вдалося збити дві ракети Х-59 над Дніпропетровщиною та 11 дронів - в Хмельницькій, Кіровоградській, Харківській та Сумській областях.

Як розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ракети збили у Криворізькому районі. Про будь-які наслідки роботи ППО він не повідомляв.

На Хмельниччині, де збили один дрон, повідомлень про постраждалих або пошкодження майна не надходило, повідомили в ОВА.

Пошкодження внаслідок атаки

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), ударні безпілотники влучили в навчальний заклад у селі Довжик Харківської області. "Удари спричинили руйнації у триповерховій будівлі навчального закладу. Виникло два осередки пожеж на загальній площі 200 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ДСНС повідомили, що внаслідок нічного російського удару по Сумщині в Охтирському районі відбулося руйнування з подальшим займанням складського приміщення, де зберігалось насіння соняшника. "Щоб дістатись до епіцентру горіння рятувальники розібрали пошкоджені внаслідок удару конструкції та розпочали гасіння. Пожежу вдалось ліквідувати та врятувати значну частину насіння соняшника", - йдеться в повідомленні. Водночас, у ньому не уточнюється озброєння, з якого обстріляли склад (прикордонна з РФ Сумська область постійно піддається артилерійським і мінометним обстрілам).

Хоча Повітряні сили не звітували про збиття дронів на Полтавщині, голова ОВА Філіп Пронін розповів, що "вночі рештки безпілотника пошкодили електролінію в Лубенському районі", внаслідок чого без світла залишилися 208 побутових і чотири юридичних споживачів.

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