Військові РФ знову вишикувалися і потрапили під удар РСЗВ

Загін військових РФ в Оленівці на Донеччині потрапив під удар РСЗВ, що призвело до значних втрат, кажуть у генштабі ЗСУ. Як повідомляла раніше низка Z-пабліків, російський загін вишикувався для церемонії нагороди.

Збройні сили України завдали ракетного удару по загону окупаційних військ РФ у населеному пункті Оленівка Донецької області.

Як повідомив зранку четверга, 29 лютого, генеральний штаб ЗСУ, внаслідок удару загинули 19 російських вояків, у тому числі й "заступник командира російського військового підрозділу", а ще 12 дістали поранень, зокрема командир цього підрозділу.

Раніше низка українських моніторингових Telegram-каналів, а також російських Z-пабліків повідомляли, що удару завдали з американських активних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS по російському підрозділу, який вишикувався для проведення церемонії вручення нагород.

Натомість у повідомленні генштабу йдеться, що удару завдали за допомогою українських РСЗВ. На наведеному ілюстративному фото зображена пускова установка від РСЗВ "Град" або одна з її модифікацій разом з випущеним 122-мм реактивним снарядом. Крім модифікацій РСЗВ "Град", Сили оборони використовують також дві інші українські модифікації радянських реактивних систем - 220-мм РСЗВ "Буревій" і 300-мм "Вільха".

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Не перший удар по скупченню військ РФ зі значними втратами

Нинішній удар по скупченню живої сили військ РФ з масивними втратами - не перший протягом лютого.

21 лютого з HIMARS обстріляли полігон поблизу села Подо-Калинівка на окупованій росіянами частині Херсонської області, де в очікуванні керівництва проходили спільні тренування трьох окупаційних підрозділів. Цим ударом ліквідували понад 60 окупантів.

20 лютого ЗСУ завдали удару по полігону окупантів під Волновахою на Донеччині. Російський розслідувальний проєкт, зареєстрований у Латвії, "Важные истории", писав, що в момент удару на полігоні вишикувалися три роти бригади, чекаючи на прибуття генерал-майора Олега Моїсеєва. Журналістам вдалося верифікувати особи 68 загиблих під час удару.

У червні 2023 року схожим чином вбили близько 100 окупантів під Кремінною, які вишикувалася в очікуванні генерала Сухраба Ахмедова.

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