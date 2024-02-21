Удар ЗСУ по полігону під Волновахою: знищено десятки росіян

Збройні сили України (ЗСУ) завдали ракетного удару по полігону поблизу села Трудівське Волноваського району Донецької області. Внаслідок цього загинули десятки бійців 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 06705) із Забайкалля, повідомила в ніч проти середи, 21 лютого, російська служба BBC , український журналіст Денис Казанський та російський військовий Єгор Гузенко.

Удар двома ракетами HIMARS

Як стверджується, удару було завдано в середині дня 20 лютого двома ракетами з РСЗВ HIMARS у момент, коли на полігоні вишикувалися російські військовослужбовці трьох рот мотострілецької бригади (200-300 осіб), чекаючи на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва. Російська служба BBC вказує, що в її розпорядженні є більше 10 фотографій та відеозаписів, на яких видно десятки загиблих. За даними видання, внаслідок удару загинуло щонайменше 60 вояків РФ.

Натомість джерела Гузенка стверджують, що ліквідовано 65 окупантів. Опубліковано кілька відео з місця подій, на одному з них боєць армії РФ каже, що під час "прильоту" військові чекали на прибуття Мойсеєва. Гузенко також підтверджує, що солдати очікували на прибуття генерала.

Влада Забайкальського краю заявила , що перевіряє інформацію про загибель військовослужбовців регіону в так званій "ДНР". "Губернатор краю тримає зв'язок з міноборони для встановлення достовірності інформації, що поширюється українськими інтернет-ресурсами", - повідомляється в Telegram-каналі уряду Забайкалля.

Офіційних коментарів української чи російської сторони щодо події поки не було.

Смерть російського Z-блогера

Тим часом 21 лютого один з популярних у РФ воєнних блогерів Андрій Морозов, який вів Telegram-канал "Нам пишуть з Яніни", імовірно наклав на себе руки. Цю інформацію розповсюдили низка російських Z-блогерів. Також у каналі Морозова опубліковано передсмертне звернення, де він нарікав на цькування з боку "політичних повій на чолі з Володимиром Соловйовим". Зокрема, Морозов стверджує, що його змусили видалити опублікований 18 лютого допис, у якому він повідомив про загибель 16 тисяч російських вояків у боях за Авдіївку. Ця публікація викликала критику в інших подібних каналах, а також серед співведучих передачі "Соловйов LIVE". Офіційного підтвердження смерті Морозова не було.

Морозов брав участь у війні РФ проти України з 2014 року у складі так званої "ЛНР", а потім як військовослужбовець 4-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, де був відомий під позивним "Мурз".