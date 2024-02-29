ЗСУ збили 10-й винищувач РФ за менш ніж два тижні

Війська РФ втратили в Україні черговий винищувач-бомбардувальник Су-34. Як повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук, зранку четверга, 29 лютого, українським військовим вдалося збити російський бойовий літак на Східному напрямку.

Таким чином, Сили оборони України змогли уразити вже 10 російських винищувачів за останні 12 днів: 17 лютого ЗСУ збили два Су-34 та один багатоцільовий Су-35, 18 лютого - один Су-34, 19 лютого - Су-34 і Су-35С, 21 лютого - ще один Су-34, а 27 лютого - два Су-34.

Днями Олещук застерігав російські війська, що їм варто "замислитись" і "принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м'ясні штурми" - росіяни активно застосовують Су-34 і Су-35 для обстрілів українських позицій авіабомбами, оснащеними УМПК (уніфікованими модулями планування та корекції), що перетворюють їх у відносно точне й вкрай небезпечне озброєння.

Мінус два літаки А-50 з початку року

Крім того, з початку року ЗСУ вдалося збити два російських розвідувальних літаки А-50. Один із них - А-50У, нова модернізована версія, яку армія РФ використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Вартість такого літака становить 350 мільйонів доларів.

За даними української розвідки, у Росії залишилося шість А-50, водночас вона має ще близько 300 бойових літаків, які може використовувати проти України.

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