Збили ще один російський літак А-50

Повітряні сили і ГУР знищили черговий розвідувальний літак А-50У за $350 млн. Олещук привітав РФ "с Днем защитника отечества". Російська пропаганда пише, що впало НЛО і горить очерет, який гасять 14 одиниць техніки.

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) разом із Головним управлінням розвідки міністерства оборони (ГУР МО) знищили в п'ятницю, 23 лютого, ще один російський розвідувальний літак А-50.

"А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "с Днем защитника отечества!". Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!" - написав командувач Повітряних сил Микола Олещук, додавши відео.

У розвідці уточнили, що літак збили над Азовським морем. Ідеться про модель А-50У - нову модернізовану версію, яку армія РФ використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Вартість такого літака становить 350 мільйонів доларів.

За даними, російських ЗМІ і пабліків, які публікують відео очевидців, літак упав у Краснодарському краї РФ. Тим часом в екстрених службах російському пропагандистському державному агентству "РИА Новости" сказали, що "впав невстановлений літальний апарат, на місці падіння горить очерет". Пожежу гасять 40 осіб і 14 одиниць техніки.

Нагадаємо, що 14 січня українські військові збили А-50. За даними ГУР, після цього у Росії залишилося до 10 літаків А-50 двох модифікацій.

21 лютого Сили оборони України збили сьомий за п'ять днів російський винищувач Су. Втім, за підрахунками розвідки, армія РФ має ще близько 300 бойових літаків, які може використовувати проти України.