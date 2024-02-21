ЗСУ збили сьомий російський винищувач за п'ять днів

Уночі війська РФ вчергове атакували територію України ракетами та дронами. В ПС ЗСУ відзвітували про збиття російського винищувача - вже сьомого за п'ять днів.

Українські військові збили в ніч на середу, 21 лютого, російський винищувач-бомбардувальник Су-34, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило - зманеврував і більше не ризикує. А ось екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вічного польоту, брати", - написав він у Telegram.

Як зауважив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки , це вже сьомий знищений винищувач РФ за останні п'ять днів. Так, 17 лютого було збито два Су-34 і один Су-35, 18 лютого - Су-34, 19 лютого - Су-34 і Су-35С.

Ракетна і дронова атака РФ

Водночас ПС ЗСУ у ніч на середу відбивали черговий ракетний і дроновий удар по території України. Зокрема, Росія випустила одну зенітну керовану ракет С-300, керовану авіаційну ракету Х-59, чотири крилаті ракети Х-22 та 19 ударних безпілотників типу Shahed, повідомили у командувані ПС ЗСУ.

Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 13 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей, йдеться в повідомленні.