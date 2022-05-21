Зміна влади в Австралії: лейбористи здобувають перемогу на виборах

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Правляча коаліція поступається лейбористам на виборах до парламенту Австралії. Лідер опозиційної лейбористської партії заявив про готовність очолити новий уряд країни. Чинний прем'єр визнав поразку.
На федеральних виборах в Австралії, що відбулися в суботу, 21 травня, перемогу здобуває Австралійська лейбористська партія (ALP), яка перебувала в опозиції з 2013 року. Як повідомляє місцева телерадіомовна корпорація ABC, після підрахунку 66,3 відсотка голосів правляча коаліція Ліберальної та Національної партій (L/NP) набрала 47,9 відсотка голосів та отримає 50 місць у нижній палаті парламенту, у ALP - 52,1 відсотка та 72 місця відповідно. Для отримання парламентської більшості партії необхідно 76 місць із 151.
Лідер лейбористів Ентоні Альбанезе, як очікується, стане новим прем'єр-міністром країни, хоча через підрахунок, що триває, неясно, чи буде у партії достатньо місць для більшості.
Тим часом прем'єр-міністр Австралії та лідер Ліберальної партії Скотт Моррісон визнав поразку на виборах і оголосив свою відставку з посади голови партії. "Сьогодні я поговорив з лідером опозиції та наступним прем'єр-міністром Ентоні Альбанезем, і я привітав його з перемогою на виборах", - сказав він.
Альбанезе заявив на зустрічі з прихильниками, що "вдячний за цю перемогу". "Я хочу об'єднати країну, - сказав політик. - Я думаю, люди хочуть згуртуватися, знайти наші спільні інтереси, поринути у спільну мету. Гадаю, люди втомилися від розбіжностей, вони хочуть об'єднатися як нація, і я маю намір очолити це".
Лідер лейбористів зобов'язався боротися зі змінами клімату та інфляцією, а також обіцяв провести референдум щодо надання корінним народам інституційного права голосу при розробці національної політики.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон першим зі світових лідерів привітав Альбанезе із перемогою на виборах в Австралії. Він повідомив, що з нетерпінням чекає можливості працювати з ним у рамках угоди про вільну торгівлю та оборонний альянс AUKUS, укладений Австралією, США та Великобританією.
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Підписання угоди про вільну торгівлю з Індією є для Австралії кроком на шляху до зменшення залежності від Китаю, що є найбільшим торговельним партнером країни.