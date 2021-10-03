ЗМІ: ЄС розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні

Європейський Союз розглядає можливість створити в Україні військово-консультативну місію для навчання українських офіцерів. Це випливає з робочого документу Європейської зовнішньополітичної служби, який цитує газета Welt am Sonntag у неділю, 3 жовтня.

"Така місія стала б висловленням солідарності з Україною з огляду на військову активність РФ на кордонах із Україною, яка триває, а також у незаконно анексованому Криму", - цитує видання робочий документ.

За даними Welt am Sonntag, робоча назва місії - "Військово-консультативна і тренувальна місія ЄС в Україні" (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine - EUATM). На створенні такої місії ЄС в Україні наполягають передусім Латвія, Литва, Естонія, Польща, Румунія та Словаччина. Їх підтримують Швеція та Фінляндія, пише видання.

Читайте також: На Донбасі 30 вересня загинув український військовий

У документі вказано ще три можливості, як ЄС може підтримати розвиток навичок українських військових. Одна з них - розширення консультативної місії для реформування сектору цивільної безпеки в Україні (EUAT Ukraine), що існує з 2014 року.

Як повідомлялося, нещодавно в ООН заявили про погіршення ситуації з безпекою на Сході України у зв'язку зі збільшенням кількості жертв серед цивільного населення. За даними ООН, з 1 лютого до 31 липня цього року на Донбасі загинули та були поранені на 51 відсоток більше мирних жителів, ніж за попередні шість місяців. За цей період було зафіксовано 62 жертви серед цивільного населення: 15 були вбиті і 47 дістали поранення.

Читайте також: Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення ситуації на Донбасі