 На Донбасі 30 вересня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2021

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Новини

На Донбасі 30 вересня загинув український військовий

Один український військовослужбовець загинув унаслідок обстрілу на Донбасі, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Широкино на Донбасі

На Донбасі 30 вересня загинув український військовий

Один український військовослужбовець у четвер, 30 вересня, загинув на сході України унаслідок обстрілів з боку бойовиків, повідомляється у зведенні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Із початку доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, один раз застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Біля Новотошківського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Кам'янки окупанти вели вогонь із артилерії калібру 122 мм", - йдеться у повідомленні штабу ООС.

У бік населеного пункту Попасна російські найманці також здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів. "Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - повідомили у штабі ООС.

Це вже третя смерть українського військового на Донбасі за останні п'ять днів.

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