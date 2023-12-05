Зима в Німеччині. Фотогалерея
На початку грудня 2023 року в Німеччину прийшла справжня зима - сильний снігопад є доволі незвичним явищем у цей час.
Гора Великий Фельдберг в Таунусі
Перша неділя грудня 2023 року на горі Великий Фельдберг у регіоні Таунус біля Франкфурта-на-Майні в Гессені.
На півдні Німеччини ранній і сильний перший снігопад сезону ускладнив або навіть паралізував на деякий час рух автомобільного транспорту.
Засніжені колії в Мюнхені. Рух поїздів у регіоні було повністю зупинено, як і роботу тутешнього міжнародного аеропорту.
Китайська вежа в мюнхенському Англійському саду. Влітку тут продають відвідувачам прохолодне пиво. Взимку - гарячий глінтвейн, про що повідомляє відповідна вивіска: "Glühwein".
Один із перших баварських сніговиків нинішньої зими посеред Англійського саду.
Жителі засипаних снігом регіонів, яким нікуди не потрібно було їхати, змогли насолодитися вихідними. Олімпійський парк у Мюнхені перетворився на зимовий курорт.
Мороз і сонце! Аммергауські Альпи в Баварії.
Озеро Штарнбергер-Зее в передгір'ї Альп у Баварії.
У Німеччині багато хто користується велосипедами весь рік, але все ж таки не в таку погоду. Дехто пересів на санчата...
Шостого грудня святкуватимуть День святого Миколая. Він уже в дорозі - біля Бад-Заульгау в Баден-Вюртемберзі, щоб у своє свято роздати дітям подарунки.
У баварській громаді Бішофсвізен святий Миколай у першу неділю грудня за кілька днів до свого свята вже обійшов тутешні домівки в супроводі такої от свити.
Зимова казка на горі Фельдберг у Шварцвальді в Баден-Вюртемберзі.
У Шварцвальді снігом нікого не здивуєш, але перший сніг у році все ж викликає особливі емоції. Ранкова прогулянка в Уттенвайлері.
Придорожні хрести біля Гоенштайна в регіоні Швабський Альб.
Дорога на вершину гори Калер-Астен у землі Північний Рейн - Вестфалія.
Піраміда в бранденбурзькому Браніце - ландшафтному парку, який понад 175 років тому заклав князь Герман фон Пюклер-Мускау.