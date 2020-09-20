 Жіночий марш у Мінську: десятки затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2020

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Новини

Жіночий марш у Мінську: десятки затриманих

У столиці Білорусі проходить черговий Жіночий марш. Правозахисники повідомляють, що серед затриманих - вуличні музиканти, які в переході виконували пісню Віктора Цоя "Перемен".

У Мінську протестні Жіночі марші відбуваються в суботу. На фото: учасниці маршу 19 вересня

У Мінську протестні Жіночі марші відбуваються в суботу. На фото: учасниці маршу 19 вересня

У столиці Білорусі Мінську в суботу, 26 вересня, проходить черговий Жіночий марш, учасниці якого протестують проти офіційних підсумків виборів президента країни і порушення прав людини. У руках протестувальниці несуть національні біло-червоні прапори, квіти і плакати. Представники силових структур почали затримувати демонстрантів.

За даними правозахисного центру "Вясна", на акції протесту затримали вже 24 особи, в тому числі вуличних музикантів. 

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"Їх затримали разом з музичними інструментами. Перед цим вони в переході виконували пісню Віктора Цоя "Перемен", коли колона протестувальників проходила повз них", - розповіли правозахисники, цитує агентство новин "Інтерфакс-Захід".

Двох із затриманих - активістку білоруської опозиції Ніну Багінську та журналістку "Еврорадио" Юлію Мотузову - вже відпустили.

Офіційних даних про кількість затриманих поки немає. Представниця ГУВС Мінського міськвиконкому тільки підтвердила факт затримання за "участь у несанкціонованій акції".

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"Міліція неодноразово попереджала учасників акції про те, що захід не санкціоновано", - заявила представниця ГУВС, додавши, що "мінська міліція закликає громадян не піддаватися на заклики до участі в подібних акціях".

Протести в Білорусі

Як повідомлялося, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, що обіймає посаду глави держави з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

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Офіційні результати виборів президента Білорусі не були визнані главами держав і урядів країн ЄС. Європарламент приєднався до офіційної позиції ЄС щодо президентських виборів у Білорусі. Виходячи з цього, він "не визнаватиме Олександра Лукашенка президентом Білорусі після того, як його нинішній строк перебування на посаді завершиться". У резолюції Європарламенту зазначається, що нинішній термін президентських повноважень Лукашенка триватиме до 5 листопада 2020 року. Європарламент також визнав Координаційну раду білоруської опозиції представником білоруського народу.

Цього тижня у Мінську провели інавгурацію Лукашенка, після чого Координаційна рада закликала білорусів до "безстрокової акції непокори".

  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

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    Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.

  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

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    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


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