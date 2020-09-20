Жіночий марш у Мінську: десятки затриманих

У столиці Білорусі Мінську в суботу, 26 вересня, проходить черговий Жіночий марш, учасниці якого протестують проти офіційних підсумків виборів президента країни і порушення прав людини. У руках протестувальниці несуть національні біло-червоні прапори, квіти і плакати. Представники силових структур почали затримувати демонстрантів.

За даними правозахисного центру "Вясна", на акції протесту затримали вже 24 особи, в тому числі вуличних музикантів.

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"Їх затримали разом з музичними інструментами. Перед цим вони в переході виконували пісню Віктора Цоя "Перемен", коли колона протестувальників проходила повз них", - розповіли правозахисники, цитує агентство новин "Інтерфакс-Захід".

Двох із затриманих - активістку білоруської опозиції Ніну Багінську та журналістку "Еврорадио" Юлію Мотузову - вже відпустили.

Офіційних даних про кількість затриманих поки немає. Представниця ГУВС Мінського міськвиконкому тільки підтвердила факт затримання за "участь у несанкціонованій акції".

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"Міліція неодноразово попереджала учасників акції про те, що захід не санкціоновано", - заявила представниця ГУВС, додавши, що "мінська міліція закликає громадян не піддаватися на заклики до участі в подібних акціях".

Протести в Білорусі

Як повідомлялося, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, що обіймає посаду глави держави з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

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Офіційні результати виборів президента Білорусі не були визнані главами держав і урядів країн ЄС. Європарламент приєднався до офіційної позиції ЄС щодо президентських виборів у Білорусі. Виходячи з цього, він "не визнаватиме Олександра Лукашенка президентом Білорусі після того, як його нинішній строк перебування на посаді завершиться". У резолюції Європарламенту зазначається, що нинішній термін президентських повноважень Лукашенка триватиме до 5 листопада 2020 року. Європарламент також визнав Координаційну раду білоруської опозиції представником білоруського народу.

Цього тижня у Мінську провели інавгурацію Лукашенка, після чого Координаційна рада закликала білорусів до "безстрокової акції непокори".

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