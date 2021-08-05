Зеленський закликав їхати в РФ жителів Донбасу, які відчувають себе росіянами

Президент України Володимир Зеленський порадив уже остаточно перебиратися до Росії тим жителям тимчасово окупованих територій на Донбасі, які відчувають себе росіянами, а самі окуповані території - російськими.

"Для майбутнього своїх дітей та онуків, якщо ти вважаєш, що ти любиш Росію і все життя перебував на території України, відчуваючи, що це Росія. Якщо ти так відчуваєш, то я вважаю, що ця людина має зрозуміти: в ім'я своїх дітей та онуків уже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії. Це правильно. Тому що без України на цій території цивілізації не буде", - заявив він в інтерв'ю телеканалу "Дом", частину якого оприлюднено в четвер, 5 серпня.

Президент України підкреслив, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей ніколи не будуть російськими.

"Люди на окупованій території Донбасу та Криму мають зрозуміти - це не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб я був зрозумілий. І ще раз - батьківщина чи ти гість? Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованому, і ти вважаєш, що це діло праве і нам у Росію, ми росіяни - це велика помилка залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією. Просто ніколи", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що ця територія буде деокупована. За його словами, "Україна зростатиме вгору, а Донбас - в окупованому й відрізаному вигляді нікуди зростати не буде". "Тому щастя для цих людей тут не буде. Але якщо ти відчуваєш, що Донбас український, якщо ти поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову, якщо ти відчуваєш, що ти українець, - будь там, тримайся. Ця земля все одно буде деокупована в будь-якому разі", - наголосив президент України.

"Неважливо, скільки це окуповано. Це як стіна колись у Німеччині. Це неважливо. У будь-якому разі люди, історія - скористаються моментом, і стіна впаде. Якщо не домовляться, все одно скористаються моментом люди", - підсумував Зеленський.