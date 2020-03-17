Зеленський закликає бізнес на карантині отримувати допомогу

На єдиному порталі державних послуг "Дія" з вівторка, 20 квітня, почалася реєстрація заявок на отримання державної допомоги для фізичних осіб-підприємців та найманих працівників, які припинили роботу через посилення карантину у низці регіонів України, йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті президента України.

"Після реєстрації через мобільний додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія" малі підприємці та їхні працівники, які перебувають у "червоних" карантинних зонах та діяльність яких постраждала від запроваджених обмежень, отримають з державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що, окрім гарантованої державної допомоги, підприємці можуть отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо органи місцевого самоврядування ухвалять відповідні рішення.

Читайте також: "Не треба 8 тисяч, дайте працювати", або Чому допомога Зеленського не врятує підприємців

Вже близько 100 тисяч заявок на фінансову допомогу

У пресслужбі президента України підкреслили, що вже близько 100 тисяч осіб залишили заявки на отримання фінансової допомоги від держави. При цьому президент України Володимир Зеленський закликав українських підприємців робити це активніше, аби отримати гроші вже цього місяця.

"Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім'ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам", - зазначається на сайті глави держави. Зеленський також повторив свій заклик до місцевої влади допомогти підприємцям із місцевих бюджетів.

Полнад 3,5 мільярда гривень допомоги у перший карантин

7 січня у Офісі президента повідомляли, що за перший карантин в Україні по вісім тисяч матеріальної допомоги від держави отримали 455 тисяч осіб. "Загалом переказано 3,64 мільярда гривень", - зазначалося тоді у повідомленні.

Перед цим в уряді запевняли, що одноразову допомогу у 8 тисяч гривень можуть отримати до двох мільйонів громадян і це потребує виділення 15 мільярдів гривень із Фонду із боротьби з COVID-19.