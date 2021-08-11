Зеленський прибув до Кишинева на святкування дня незалежності Молдови

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Кишинева для участі в святкуванні 30-ї річниці незалежності Молдови, повідомляє пресслужба президента України в п'ятницю, 27 серпня.

Зеленський разом з президенткою Молдови Майєю Санду, президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом переглянули військовий парад, який відбувся на площі Великих національних зборів у Кишиневі. Після цього вони пройшлися центральною вулицею Кишинева.

"Вдячний Молдові за незмінну підтримку територіальної цілісності України та хочу запевнити, що Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність Республіки Молдова у міжнародно визнаних кордонах", - наголосив Зеленський під час своїх привітань.

Молдова хоче повернути своїх громадян з-за кордону

У свою чергу, Майя Санду оголосила про початок нового проєкту, метою якого є повернення на батьківщину молдован, які виїхали на заробітки за кордон, передає агенція "Інтерфакс". "Уражені бідністю, молдовани почали виїжджати, країна майже спорожніла. Це гірка ціна, яку ми платимо за свої помилки. Тому головна мета, яку ми ставимо на сьогодні, - зробити так, щоб люди зробили вибір на користь проживання в Республіці Молдова", - сказала Санду на площі Великих національних зборів.

Вона наголосила, що "місце Молдови - в сім'ї європейських народів. Наш шлях - це шлях європейської інтеграції, який передбачає безпеку та процвітання". Зазначивши, що на початку незалежності Молдова пережила збройний конфлікт, який розділив країну, Санду зауважила: "Ми маємо реінтегрувати Молдову, зробити так, щоб на цій землі ніколи більше не проливалася кров".

Планується, що цього ж дня президенти Молдови Майя Санду, Польщі Анджей Дуда, Румунії Клаус Йоханніс та України Володимир Зеленський проведуть чотиристоронню зустріч в Кишиневі. Раніше Молдова перенесла початок святкових заходів через затримку з прибуттям високих гостей. Літаки Зеленського і Йоханніса не змогли приземлитися в Кишиневі через сильний туман.

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