Зеленський просить предстоятелів церков розповісти про важливість вакцинації

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 квітня, на зустрічі з предстоятелями Православної церкви України (ПЦУ), Української православної церкви (УПЦ МП) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) щодо відзначення Великодня в умовах карантину звернувся до них із проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19.

"Тому для нас також важливо, щоб люди, які приходять до ваших церков по допомогу, чули про важливість вакцинації. Адже це - єдиний шлях до подолання пандемії", - наводить слова Зеленського його пресслужба.

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Предстоятелі церков у свою чергу запевнили, що "питання святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу перебуває в центрі уваги всіх церковних спільнот. Їхні очільники намагаються максимально зробити все, щоб богослужіння були доступні онлайн, як це було минулого року; щоб люди зберігали дистанцію та надягали захисні маски".

Крім того, вони повідомили президенту, що "Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дійшла спільної позиції щодо вакцинації. Вона полягає в тому, що немає релігійних причин не проводити щеплення, а вакцинація має бути безпечною, доступною й добровільною".

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Зеленський на зустрічі запевнив, що "напередодні Великодня ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні контрольована". "Ми якраз збили третю хвилю. Зараз перший тиждень, коли йде зменшення на одну-дві тисячі захворілих щодня. І я хотів обговорити з вами, які ще потужні сигнали ми могли б надіслати, щоб не допустити повернення регіонів у "червону" зону після Великодня, адже це дуже впливає на громадян та економіку", - зазначив він.

Ситуація на Донбасі

На зустрічі з предстоятелями ПЦУ, УПЦ МП та УГКЦ Зеленський також попросив їх звернутися із закликом до віруючих обабіч лінії зіткнення на Донбасі підтримувати режим припинення вогню, повідомляється на сайті глави держави. "Глава держави попросив предстоятелів церков звернутися з посланням до вірян щодо підтримки відновлення режиму припинення вогню, яке почули б у всій Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях", - повідомляє пресслужба президента.

На зустрічі президенту розповіли, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оприлюднила окреме звернення щодо "великоднього перемир’я", в якому закликала всіх, хто має відповідні компетенції та владу, відкласти зброю.