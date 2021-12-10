Зеленський про "спробу держперевороту": Продовжуємо слідкувати

Президент України Володимир Зеленський вважає, що після озвученої ним інформації щодо підготовки спроби державного перевороту за участю Росії та бізнесмена Ріната Ахметова 1-2 грудня ті, хто цим займався, отримали "певні сигнали" й дещо змінили свої плани. Про це ввечері п'ятниці, 10 грудня, глава держави повідомив в інтерв'ю телеканалу "1+1".

Зеленського запитали про новини щодо "спроби держперевороту" після того, як 1-2 грудня в Україні нічого не відбулось. "Я не готовий про це говорити", - відповів він і додав, що "про такі речі не можна говорити".

"Я думаю, що у людей глобально плани не змінились. Я думаю, деякі люди отримали комунікацію з боку і наших стратегічних партнерів. Окремі мали діалоги, отримали певні сигнали. Я думаю, що трішечки змінили свої плани", - сказав Зеленський. Глава держави також вважає, що ті, про кого йдеться, побачили, що "суспільство не підтримує такі дестабілізаційні кроки, не підтримує їх".

"Але ми слідкуємо за ситуацією дуже ретельно", - резюмував президент.

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Нагадаємо, що на пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби держперевороту в Україні 1-2 грудня за участю РФ і Ахметова. "У нас є агентурна інформація, є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, із представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів", - сказав він. На уточнення журналістів, чи готує особисто Ахметов держпереворот, Зеленський наголосив, що того "підставляють".

У відповідь бізнесмен заявив, що його обурює поширення президентом подібної інформації. Ахметов назвав слова Зеленського "суцільною брехнею".

Напередодні цієї заяви Зеленського пропрезидентська партія "Слуга народу" оголосила бойкот телеканалам "Україна" та "Україна 24", які належать Ахметову. В медіахолдингу Ахметова бойкот слуг пов'язали з реакцією на їхню програму про "вагнергейт".