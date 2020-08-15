 Зеленський поговорив з Меркель про безпеку на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський поговорив з Меркель про безпеку на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель. Вони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Анґелою Меркель

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Анґелою Меркель (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). Про це повідомляє пресслужба президента України в четвер, 10 вересня.

Зазначається, що Зеленський поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні. Також Зеленський подякував Меркель за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

"Зі свого боку Анґела Меркель запевнила, що Німеччина продовжуватиме докладати всіх необхідних зусиль для досягнення прогресу в мирному процесі. При цьому вона наголосила на важливості виконання паризьких домовленостей, досягнутих у нормандському форматі, передусім дотримання сторонами режиму припинення вогню", - зазначили в пресслужбі президента України.

Зеленський і Меркель також висловили сподівання, що зустріч радників лідерів країн нормандського формату, запланована на 11 вересня, "принесе чіткі рішення та результати, і що невдовзі після цього відбудеться зустріч лідерів "Нормандської четвірки".

"Анґела Меркель наголосила, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини та Франції на шляху до вирішення питання війни на Донбасі", - зазначили у Зеленського.

Під час телефонної розмови Зеленський і Меркель відзначили близькість позицій ФРН та України стосовно подій у Білорусі. При цьому Зеленський наголосив, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо президентських виборів у Білорусі.

Нагадаємо, що раніше цього дня в Офісі президента України повідомили про скасування інспекції в районів Шумів на Донбасі через нові вимоги Росії та ОРДЛО. В Офісі президента заявили, що ці вимоги суперечать одна одній і спотворюють характер домовленостей. 

Дивитись відео 05:18

Жінки в ЗСУ: як дівчина-розвідниця на Донбасі гендерні стереотипи руйнує (04.09.2020)

DW.COM

Порушення перемир'я на Донбасі: Кулеба не зміг видзвонити Лаврова

Телефонна розмова глав МЗС України та РФ у зв'язку з порушенням режиму тиші на Донбасі поки не відбулася. Главі МЗС України Дмитру Кулебі її доручив провести Володимир Зеленський.  

У ТКГ домовилися про спільну інспекцію біля селища Шуми за участю ОБСЄ

Під час консультацій ТКГ було домовлено про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ, повідомили в Офісі президента України.  

Також за темою

Ukraine Kiew | Wolodymyr Selenskyj

Погана історія - Володимир Зеленський відреагував на "вагнерівців" 15.08.2020

Рішення Мінська про передачу Росії запитуваних Києвом підозрюваних в участі в терористичниій організації президент України Володимир Зеленський назвав "м'яко кажучи, несправедливим".

Ukraine Kiew | Wolodymyr Selenskyj, Präsident

Зеленський сподівається на закінчення війни на Донбасі до кінця цього року 26.08.2020

Володимир Зеленський заявив, що розраховує на закінчення війни на Донбасі до кінця поточного року. Утім, не все залежить лише від нього, додав президент України.

Außenminister Maas besucht Ukraine

Маас допустив зустріч глав МЗС країн "нормандського формату" у вересні 24.08.2020

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у Києві допустив, що зустріч глав МЗС країн "нормандського формату" може відбутися у вересні, і назвав теми, які на ній можуть обговорюватися.

Реклама

Докладно

Мітингарі у Білорусі переважно не носять маски

COVID-19 і протести: коли Лукашенка страшніший за пандемію

У Білорусі місяць не вщухають протести з вимогою нових виборів президента. Як це пов'язано з пандемією?  

Symbolbild Fleischindustrie Deutschland (picture-alliance/dpa/D. Maurer)

Африканську лихоманку виявили в Німеччині

Ця вірусна хвороба свиней не становить загрози для людини, однак може зашкодити Німеччині як експортеру м'яса.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  