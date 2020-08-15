Зеленський поговорив з Меркель про безпеку на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). Про це повідомляє пресслужба президента України в четвер, 10 вересня.

Зазначається, що Зеленський поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні. Також Зеленський подякував Меркель за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

"Зі свого боку Анґела Меркель запевнила, що Німеччина продовжуватиме докладати всіх необхідних зусиль для досягнення прогресу в мирному процесі. При цьому вона наголосила на важливості виконання паризьких домовленостей, досягнутих у нормандському форматі, передусім дотримання сторонами режиму припинення вогню", - зазначили в пресслужбі президента України.

Зеленський і Меркель також висловили сподівання, що зустріч радників лідерів країн нормандського формату, запланована на 11 вересня, "принесе чіткі рішення та результати, і що невдовзі після цього відбудеться зустріч лідерів "Нормандської четвірки".

"Анґела Меркель наголосила, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини та Франції на шляху до вирішення питання війни на Донбасі", - зазначили у Зеленського.

Під час телефонної розмови Зеленський і Меркель відзначили близькість позицій ФРН та України стосовно подій у Білорусі. При цьому Зеленський наголосив, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо президентських виборів у Білорусі.

Нагадаємо, що раніше цього дня в Офісі президента України повідомили про скасування інспекції в районів Шумів на Донбасі через нові вимоги Росії та ОРДЛО. В Офісі президента заявили, що ці вимоги суперечать одна одній і спотворюють характер домовленостей.