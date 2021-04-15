Зеленський обговорив з американськими сенаторами ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський у середу, 2 червня, обговорив з американськими сенаторами, які прибули до України з візитом (Джин Шахін, Роберт Портман, Крістофер Мерфі), питання безпеки на Донбасі. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Глава держави також зазначив, що на тимчасово окупованих територіях і вздовж українського кордону наразі спостерігається концентрація російських військ. Також уздовж кордонів України та в окупованому Криму Росія збільшила кількість літаків та військової техніки. "Тобто Росія лише на словах декларує відведення своїх сил та виконання зобов'язань. Загалом відведено приблизно 10 тисяч військових", - сказав Зеленський.

Президент наголосив на важливості продовження політики санкцій щодо РФ, доки та не припинить агресивні дії. "Нинішні санкції з боку ЄС та США на сьогодні вже не працюють - Росія звикла з цим жити, забираючи при цьому інші території та погрожуючи Європі. Весь цивілізований світ не може цього дозволяти. Тому я вважаю, що треба не просто тиснути, а вибудувати новий формат санкційної політики", - сказав він.

Своєю чергою сенаторка від Республіканської партії Джин Шахін зазначила, що завдяки наданій інформації сенатори чітко розуміють, що відбувається на Донбасі, вони також отримали дані про концентрацію російських військ біля кордонів України. "Ми маємо надіслати дуже сильний сигнал Росії, що вона має відвести всіх своїх військових від кордонів з Україною", - наголосила вона.

Зустрічі зі Шмигалем та Кулебою

Пізніше американські сенатори обговорили з українським прем'єром Денисом Шмигалем співпрацю в сфері безпеки та енергетики на тлі ескалації ситуації з боку РФ. Шмигаль також заявив, що санкції проти "Північного потоку-2" є поки що єдиним ефективним інструментом стримування російської агресії та подальшого просування Росії до кордонів ЄС. Також він відзначив важливість розвитку в межах українсько-американського партнерства військово-морських баз в Азово-Чорноморському регіоні.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з американськими сенаторами також наголосив на необхідності докласти всіх зусиль, щоб не допустити втілення проєкту "Північний потік-2". "Це поганий проєкт для України, для Європи та для США. Нашій державі він несе не лише економічні, а й безпекові та політичні загрози. Втіленням цього проєкту Росія прагне дискредитувати Захід в очах українців та за межами нашої держави. У наших спільних інтересах - перешкодити цим планам", - заявив він. Міністр також наголосив на важливості надання НАТО чітких перспектив на шляху євроатлантичної інтеграції України.