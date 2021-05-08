Зеленський і посли G7 та ЄС відвідали Луганщину

Український президент Володимир Зеленський у суботу, 8 травня, здійснює разом з послами держав G7 та Євросоюзу робочий візит до Луганської області. Про це повідомляє пресслужба Зеленського.

Зеленський і посли вшанували загиблих у Другій світовій війні

Згідно з повідомленням, Зеленський разом із дипломатами взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Він відвідав Меморіальний комплекс "Україна - визволителям" у селищі міського типу Мілове, де поклав квіти до вічного вогню.

"Пам'ять воїнів ушанували також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступники й посли країн Великої сімки та ЄС, які прибули на Луганщину разом з Володимиром Зеленським", - зазначається у повідомленні.

Президент України засудив виправдання нацизму

Раніше цього дня у своїй заяві з нагоди Дня пам'яті та примирення у суботу, 8 травня, опублікованій у Facebook, Зеленський зазначив, що усі, хто намагаються виправдовувати нацизм, заслуговують лише на засудження. "Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом", - заявив президент України.

Як повідомлялося, за тиждень до цього, 28 квітня у Києві відбувся маршу на відзначення річниці заснування дивізії СС "Галичина". Відразу після проведення цього маршу в українській столиці його різко засудили МЗС Ізраїлю та посольство ФРН в Україні. Згодом з осудом відреагували на цю подію і в Офісі президента України. Щодо обставин проведення маршу Національна поліція України почала розслідування.