 Зеленський і посли G7 та ЄС відвідали Луганщину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський і посли G7 та ЄС відвідали Луганщину

Президент України та посли країн Великої сімки та Європейського Союзу у суботу здійснюють робочу поїздку до Луганської області.

Володимир Зеленський вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні в Міловому Луганської області у 2020 році

Володимир Зеленський вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні в Міловому Луганської області у 2020 році

Український президент Володимир Зеленський у суботу, 8 травня, здійснює разом з послами держав G7 та Євросоюзу робочий візит до Луганської області. Про це повідомляє пресслужба Зеленського.

Зеленський і посли вшанували загиблих у Другій світовій війні

Згідно з повідомленням, Зеленський разом із дипломатами взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Він відвідав Меморіальний комплекс "Україна - визволителям" у селищі міського типу Мілове, де поклав квіти до вічного вогню.

"Пам'ять воїнів ушанували також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступники й посли країн Великої сімки та ЄС, які прибули на Луганщину разом з Володимиром Зеленським", - зазначається у повідомленні.

Президент України засудив виправдання нацизму

Раніше цього дня у своїй заяві з нагоди Дня пам'яті та примирення у суботу, 8 травня, опублікованій у Facebook, Зеленський зазначив, що усі, хто намагаються виправдовувати нацизм, заслуговують лише на засудження. "Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом", - заявив президент України.

Як повідомлялося, за тиждень до цього, 28 квітня у Києві відбувся маршу на відзначення річниці заснування дивізії СС "Галичина". Відразу після проведення цього маршу в українській столиці його різко засудили МЗС Ізраїлю та посольство ФРН в Україні. Згодом з осудом відреагували на цю подію і в Офісі президента України. Щодо обставин проведення маршу Національна поліція України почала розслідування.

Дивитись відео 07:50

Нацисти і Друга світова війна: як німці опрацьовують своє ганебне минуле (16.10.2020)

Реклама

Докладно

Берлін, травень 1945 року

Останні дні гітлерівської Німеччини очима німців

Що робили, думали, чого боялися й очікували німці на початку травня 1945 року? Ось свідчення очевидців.  

МВФ поки не даватиме позик Україні

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

Поки що МВФ обмежується подальшими переговорами з українською стороною, наголосили в фонді.  