 Зеленський: Хто виправдовує нацизм, заслуговує лише на засудження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2021

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Зеленський: Хто виправдовує нацизм, заслуговує лише на засудження

У День пам'яті та примирення президент Володимир Зеленський нагадав, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму.

Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)

Той, хто намагається виправдовувати нацизм, заслуговує лише на засудження, наголосив президент України Володимир Зеленський у дописі в соціальній мережі Facebook з нагоди Дня пам'яті та примирення у суботу, 8 травня. 

"Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження. Ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму", - зазначив Зеленський.

У день відзначення 76-ї річниці завершення Другої світової в Європі він додав, що ця війна стала найстрашнішою в історії людства. "Тому були створені міжнародні інституції та правила для підтримки глобального миру. Поважати їх - обов'язок усіх людей, а особливо - очільників держав та інших політиків", - зазначив Зеленський.

За його словами, День пам'яті та примирення в Україні відзначають не як заміну Дню перемоги 9 травня, а "щоб зберегти й зрозуміти історію повніше".

Скандальний марш у Києві

Нагадаємо, Офіс президента України лише через два дні відреагував на проведення у Києві 28 квітня маршу на відзначення дивізії СС "Галичина" і засудив його. Відразу після проведення цього маршу в українській столиці його різко засудили МЗС Ізраїлю та посольство ФРН в Україні. Щодо обставин проведення маршу українська поліція почала розслідування

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