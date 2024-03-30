Зеленський звільнив свого давнього друга Шефіра

Cпівзасновник студії "Квартал 95" Сергій Шефір був в Офісі президента України першим помічником Володимира Зеленського з 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра. Відповідний указ від 30 березня оприлюднений на сайті Офісу президента (ОП).

Цю посаду Шефір обіймав з травня 2019 року, коли Зеленський став президентом. До цього він був давнім товаришем і бізнес-партнером Зеленського: разом вони грали у команді КВК "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит", а потім заснували студію "Квартал 95".

Крім Шефіра, Зеленський також звільнив уповноважену з питань забезпечення прав захисників України Альону Вербицьку, позаштатну уповноважену з питань волонтерської діяльності Наталю Пушкарьову, та позаштатних радників Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенка.

Кадрові рішення Зеленського

Напередодні Зеленський звільнив заступників керівника ОП Олексія Дніпрова та Андрія Смирнова, призначивши замість них Олену Ковальську та Ірину Мудру, а також анонсував, що Олексій Данілов, звільнений цього тижня з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони, стане послом у Молдові.

Масштабні кадрові перестановки Зеленський розпочав на початку лютого - з гучної заміни головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на Олександра Сирського. Залужного президент відправить працювати послом у Великобританії.