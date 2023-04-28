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Володимир ЗеленськийФото: president.gov.ua
КонфліктиУкраїна

Зеленський закликав до посилення санкцій щодо РФ після удару

Тетяна Кирилюк
3 год. тому

Вночі 28 квітня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Станом на 11 ранку відомо про 10 загиблих в Умані на Черкащині та двох загиблих у Дніпрі.

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Президент України Володимир Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії у відповідь на черговий масований ракетний удар по Україні, який РФ здійснила вночі у п'ятницю 28 квітня.

"Ще одна ніч російського терору. Ракети та БПЛА. В Умані пошкоджено 10 житлових будинків. Цілий під'їзд одного з них зруйновано, - написав він у Twitter. - Російське зло можна зупинити зброєю – наші захисники це роблять. І його можна зупинити санкціями – глобальні санкції мають бути посилені". 

За останніми даними, 10 людей загинули внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок в Умані. Серед загиблих - двоє 10-річних дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали. Російська ракета вночі також влучила у приватний будинок у Дніпрі. Внаслідок цього загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка. 

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Кулеба назвав F-16 шляхом до миру в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, своєю чергою, наголосив, що шлях до миру - передати Україні винищувачі західного виробництва F-16, які допоможуть захищатися від агресії РФ. 

"Ракетні удари, які вбивають уві сні невинних українців, у тому числі дворічну дитину, - це відповідь Росії на всі мирні ініціативи. Шлях до миру – вигнати Росію з України. Шлях до миру – озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", - написав він у Twitter.

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Росія вдарила по Миколаєву "калібрами"

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Наслідки влучання російської ракети в Умані

Ракетний удар по Умані: загинули 16 людей (оновлено)

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