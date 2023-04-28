Зеленський закликав до посилення санкцій щодо РФ після удару

"Ще одна ніч російського терору. Ракети та БПЛА. В Умані пошкоджено 10 житлових будинків. Цілий під'їзд одного з них зруйновано, - написав він у Twitter. - Російське зло можна зупинити зброєю – наші захисники це роблять. І його можна зупинити санкціями – глобальні санкції мають бути посилені".
За останніми даними, 10 людей загинули внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок в Умані. Серед загиблих - двоє 10-річних дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали. Російська ракета вночі також влучила у приватний будинок у Дніпрі. Внаслідок цього загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка.
"Ракетні удари, які вбивають уві сні невинних українців, у тому числі дворічну дитину, - це відповідь Росії на всі мирні ініціативи. Шлях до миру – вигнати Росію з України. Шлях до миру – озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", - написав він у Twitter.