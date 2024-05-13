Зеленський заявив про посилення Сил оборони на Харківщині

Україна посилила свої військові можливості у Харківській області на фоні наступу Росії, заявив президент Зеленський. За його словами, завдання України "абсолютно зрозуміле" - "зірвати російську спробу розширити війну".

Україна посилила свої військові можливості у Харківській області на фоні наступу Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у понеділок, 13 травня.

"Харківщина - тривають наші контрударні дії, і напрямок посилено, зокрема, Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, і йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили", - зазначив він.

За словами президента, "зараз усе більше стає наших результатів" на цьому напрямку. "Ми знищуємо піхоту окупанта, техніку", - додав він.

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Водночас він наголосив, що військово-політичне керівництво "розуміє, як діє ворог, і бачить задум на відтягування наших сил".

"Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме - Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп'янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини - диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить", - заявив Зеленський.

За його словами, завдання України "абсолютно зрозуміле - зірвати російську спробу розширити війну".

Просування Росії під Харковом

Увечері 11 травня міністерство оборони Росії заявило про захоплення п'яти населених пунктів Харківської області - Огірцeвого, Плетенівки, Борисівки, Пильної та Стрілечої.

Вже 12 травня міноборони РФ заявило, що російська армія захопила ще чотири населені пункти в Харківській області, а саме: Гатище, Красне, Мороховець та Олійникове. У вечірньому відеозверненні 12 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України (ЗСУ) ведуть оборонні бої на значній частині прикордонної смуги Харківської області.

Ввечері 13 травня Генеральний штаб ЗСУ заявив про те, що українська армія у Харківській області потіснила російську та проводить заходи зачистки на північній околиці Вовчанська.