Зеленський заявив про підготовку РФ теракту на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку Росією терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) з викидом радіації. Про це він написав у четвер, 22 червня, в Telegram-каналі.

"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції - терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", - поінформував він.

"Уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що Україна передає всю наявну інформацію і докази партнерам у світі. "Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка - усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі. Жодних терактів на атомних станціях ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою : світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", - наголосив він.

У Кремлі все називають "брехнею"

Тим часом речник російського президента Володимира Путіна - Дмитро Пєсков - відреагував на слова Зеленського, назвавши усе "брехнею". "Це чергова брехня. Ви знаєте, щойно були контакти з МАГАТЕ там, на місці. Дуже висока оцінка з боку МАГАТЕ. Вони все бачили - все, що хотіли бачити", - запевнив речник Кремля російські пропагандистські видання.

Нагадаємо, 15 червня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

20 червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що російські окупаційні війська додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема охолоджувач. За словами Буданова, якщо росіяни виведуть охолоджувач із ладу шляхом підриву, то є велика ймовірність "значних проблем".

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