  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Зеленський та Моді приїдуть на саміт G7 як запрошені гості
Зеленський та Моді приїдуть на саміт G7 як запрошені гостіФото: LUDOVIC MARIN AFP via Getty Images
КонфліктиУкраїна

Зеленський вперше від початку війни зустрінеться з Моді

Олександр Куницький
42 хв. тому

На полях саміту G7 в Японії відбудеться перша особиста зустріч лідерів України Зеленського та Індії Моді після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цього вони кілька разів спілкувалися телефоном.

https://p.dw.com/p/4RazY

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту лідерів країн Великої сімки (G7), що проходить в японській Хіросімі. Про це повідомило в п'ятницю, 19 травня, міністерство закордонних справ Індії.

Переговори Моді та Зеленського заплановані на вечір суботи, 20 травня. Це буде перша особиста зустріч лідерів України та Індії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зауважує агенція Reuters. До цього Моді та Зеленський кілька разів спілкувалися телефоном.

Неоднозначна позиція Індії у питанні війни РФ проти України

Індія відмовляється засуджувати Росію та збільшує торгівлю з нею до рекордного рівня, здебільшого завдяки імпорту російської нафти

Читайте також: Нова доктрина РФ: Захід - основна загроза, КНР та Індія - ключові партнери

Водночас у вересні 2022 року Моді під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що зараз - "не епоха війни".

Читайте також: Індія закликає до негайного припинення бойових дій на території України

Зеленський у Берліні: можемо зробити поразку РФ незворотною

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Винищувач F-16

Байден схвалив навчання українських пілотів на F-16

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Масові протести у Белграді (12 травня 2023 року)

Чому Вучич лякає сербів українським "Майданом"?

Чому Вучич лякає сербів українським "Майданом"?

Політика5 год. тому
Туристи на пляжі на тлі квартир для відпочивальників на Майорці

Житло для туристів у ЄС: Брюссель посилить контроль

Житло для туристів у ЄС: Брюссель посилить контроль

Економіка7 год. тому
Передвиборні плакати в Туреччині

Вибори президента Туреччини: у чому слабкість Ердогана

Вибори президента Туреччини: у чому слабкість Ердогана

Політика18 травня 2023 р.
Багатії з найближчого оточення Володимира Путіна роблять для господаря Кремля "елітні" вина. Але санкції створюють їм проблеми

Халепа виноробів Путіна

Халепа виноробів Путіна

Політика18 травня 2023 р.
external

Ходорковський про контрнаступ ЗСУ та кінець режиму Путіна

Ходорковський про контрнаступ ЗСУ та кінець режиму Путіна

Політика17 травня 2023 р.11:38 хв.
external

Вдови військових ЗСУ йдуть на фронт

Вдови військових ЗСУ йдуть на фронт

Конфлікти17 травня 2023 р.02:39 хв.
На головну сторінку