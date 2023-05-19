Зеленський вперше від початку війни зустрінеться з Моді

На полях саміту G7 в Японії відбудеться перша особиста зустріч лідерів України Зеленського та Індії Моді після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цього вони кілька разів спілкувалися телефоном.
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Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту лідерів країн Великої сімки (G7), що проходить в японській Хіросімі. Про це повідомило в п'ятницю, 19 травня, міністерство закордонних справ Індії.
Переговори Моді та Зеленського заплановані на вечір суботи, 20 травня. Це буде перша особиста зустріч лідерів України та Індії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зауважує агенція Reuters. До цього Моді та Зеленський кілька разів спілкувалися телефоном.
Неоднозначна позиція Індії у питанні війни РФ проти України
Індія відмовляється засуджувати Росію та збільшує торгівлю з нею до рекордного рівня, здебільшого завдяки імпорту російської нафти.