Зеленський виключає "частковий" вступ України до НАТО

Україна працює з партнерами над безпековими гарантіями і не розглядає можливість вступу до НАТО без територій, окупованих РФ, наголошує Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський вважає неможливим вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) без гарантій колективної самооборони для регіонів, що знаходяться під окупацією Росії, як це пропонував колишній генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен.

"Щодо НАТО. Ми знаємо, що це для нас - найпотужніший варіант. Нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі якихось... чесно кажучи - маячня", - сказав президент на підсумковій пресконференції у вівторок, 19 грудня.

Зеленський також зауважив, що Україна жодного разу не отримувала від партнерів пропозицій щодо такого формату вступу.

"Давайте уявимо собі що буде, якщо частина України буде в НАТО. Я думаю, що це високі ризики для нас. Я впевнений, що якщо частина України буде в НАТО (…) це значить, що він (президент РФ Володимир Путін - Ред.) увійде й почнеться війна з НАТО. І ось тут буде запитання: чи будуть країни НАТО боротися за частину української території, яка має той чи інший статус у НАТО? Не повністю, а якийсь статус", - зазначив він.

Президент додав, що наразі Україна й надалі працює з партнерами над безпековими гарантіями, але процес іде "трошки повільніше" ніж він розраховував.

"Багато залежить тут від нас на платформі міністерства оборони, генерального штабу. Військовий компонент, скажу так вам, без деталей. Ми повинні передати нашим партнерам наше бачення і це є дуже серйозним ядром для гарантій безпеки (…) Ми досі це не передали", - сказав Зеленський, зауваживши, що в цьому аспекті "м'яч зараз на нашому полі".

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