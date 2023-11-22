ЄС підготував проєкт гарантій безпеки для України

За даними Bloomberg, ЄС представив країнам-членам проєкт безпекових гарантій для України. Він включає військову допомогу, тренування ЗСУ і розвиток ОПК. Обговорення розпочнеться наступного тижня.

Європейський Союз представив державам-членам план надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки, включаючи сталу військову підтримку, тренування українських солдатів і допомогу в розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) країни.

Bloomberg, журналісти якого змогли ознайомитися з проєктом документа, повідомило в ніч на середу, 22 листопада, що серед пропозицій Брюсселя - "передбачуваний, ефективний, сталий і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні", який мобілізує європейську оборонну промисловість, а також тренування Збройних сил України (ЗСУ) та посилення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою нарощування потенціалу та узгодження стандартів.

У плані йдеться про обмін розвідувальною інформацією та супутниковими знімками, про підтримку зусиль з розмінування й вирішення проблеми забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками снарядів, про підвищення спроможності України контролювати запаси зброї та боєприпасів і протидіяти їхньому незаконному обігу, про поліпшення здатностей України протистояти кібер-загрозам, гібридним загрозам і дезінформації.

Крім того, йдеться про надання допомоги Україні в проведенні реформ, пов'язаних з процесом її вступу до ЄС, та про підтримку України під час її переходу на нові джерела енергії й зусиль з ядерної безпеки.

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Невизначеність щодо 20 мільярдів євро

У документі наголошується, що допомогу в постачанні зброї, як і раніше, здійснюватимуть через так званий Європейський фонд миру (European Peace Facility) - механізм, що відшкодовує державам-членам витрати на постачання озброєнь Україні.

Водночас, за словами неназваного дипломата ЄС, є ризик того, що початковий план ЄС щодо виділення 20 мільярдів євро протягом чотирьох років на оплату зброї для ЗСУ зірветься, оскільки деякі країни-члени, включаючи Німеччину, не змогли домовитися про умови.

Натомість, як розповів співрозмовник видання, країни-члени сподіваються принаймні домовитися про виділення п'яти мільярдів євро на наступний рік із зобов'язаннями подальшої підтримки.

Очікується, що план наступного тижня розглянуть посли держав ЄС, а обговорення на рівні лідерів країн відбудеться в грудні.

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