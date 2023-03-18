Зеленський увів в дію нові санкції РНБО, зокрема, щодо Асада

У новому переліку санкцій України – 300 осіб, серед яких президент, прем'єр-міністр та глава МЗС Сирії, а також командувачі іранської армії.

Президент України Володимир Зеленський увів у дії санкції Ради національної безпеки та оборони проти 300 фізичних та 141 юридичної особи. Серед фізичних осіб, які потрапили до санкційного переліку, сотні громадян РФ, командувачі іранської армії, а також президент, прем'єр-міністр та глава МЗС Сирії. Про це йдеться в указі Зеленського від суботи, 18 березня.

У перелік нових санкцій потрапили, зокрема, начальник генштабу Збройних сил Ірану Багері Мохаммад Хоссейн, командувач БПЛА Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) - Повітряно-космічних сил Ірану Саїд Агаджані, голова Дослідницької та самодостатньої джихадної організації КВІР Абдолла Мехрабі.

Санкції проти вищого керівництва Сирії

Крім того, санкційні обмеження були запроваджені щодо прем'єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса, міністра закордонних справ країни Фейсала аль-Мікдада та сирійського президента Башара аль-Асада. Щоправда, в указі президента вказана дата народження Асада 11 листопада 1965 року, водночас у відкритих джерелах фігурує інша дата – 11 вересня 1965 року.

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В санкційний список потрапили іранські компанії

У санкційний список юридичних осіб були внесені, переважно, підприємства російського ОПК, як-от "Концерн "Калашников", "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей", "Автомобільний завод "Урал" та інші.

Водночас у переліку - низка іранських компаній, зокрема Shahed Aviation Industries Company і Shahed aviation industries research center.

Всі санкційні обмеження запроваджені строком на 10 років. Вони передбачають, зокрема, блокування активів, повне припинення торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій для здійснення певного виду діяльності, зокрема, на користування надрами.

Також у переліку обмежень - заборона участі у приватизації, оренді держмайна, заборона для іноземних невійськових суден та військових кораблів заходити до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та для повітряних суден - заходити до повітряного простору України або здійснювати посадки на території України.

Крім того, вказаним особам забороняється передача технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності та набуття у власність земельних ділянок.

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