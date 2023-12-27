Зеленський: Україна має сама чи з партнерами виробляти зброю

2024 рік має стати максимально продуктивним щодо виробництва зброї. Україна самостійно і спільно з партнерами має виробляти все, що потрібно для протидії російській агресії, наголосив Володимир Зеленський.

Україна повинна виробляти самостійно або разом із партнерами всю зброю, необхідну для боротьби з російською агресією, заявив у відеозверненні у вівторок, 26 грудня, президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання ставки Верховного головнокомандувача.

Він наголосив, що зустріч майже повністю була присвячена виробництву зброї у 2024 році. "По всім елементам - від артилерії до дронів і ракет. По кожному пункту - детальна розмова, детальне з'ясування щодо підприємств, контрактів, державних інвестицій у створення. За участю всіх, хто відповідає за результат для держави", - розповів Зеленський.

За його словами, разом з прем'єр-міністром з'ясували, скільки грошей треба прискорено спрямувати в "оборонку". Також, продовжив Зеленський, урядовці мають визначитися з усіма завданнями для дипломатичної роботи наступного року щодо домовленостей із партнерами стосовно виробництва зброї, постачання компонентів та обладнання.

"Абсолютно всі плани, чіткий алгоритм дій - все основне має бути визначено для нашого оборонного комплексу, щоб наступний рік був максимально продуктивним, - зазначив Зеленський. - Україна мусить виробляти - самостійно або спільно з партнерами - усе, що необхідно для захисту від будь-яких форм російської агресії".

Читайте також: СБУ розповіла про нові морські дрони - "Мамай"

Зеленський про мобілізацію: Закон стосується всіх

Крім того у зверненні Зеленський прокоментував і дискусію навколо законопроєкту щодо мобілізації, внесеного напередодні у Верховну Раду. На думку Зеленського, це обговорення і ухвалення законодавчих норм має відбуватися "не кулуарно".

"Закон - це те, що стосується всіх. Кожного в державі. Буде правильним, щоб на базі комітету Верховної Ради України військові разом із депутатами визначились із тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для наших Сил оборони. Чекаємо на остаточний текст закону", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Одномоментної мобілізації 500 тисяч людей не буде - Залужний

Нові пропозиції щодо призову

25 грудня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10378 про зміни в питаннях мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він передбачає, зокрема, виключення поняття військової строкової служби та звільнення всіх строковиків у запас, зниження призивного віку з 27 до 25 років, запровадження електронних повісток, участь в призові органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрації, підприємств, установ та організацій, Нацполіції, у рекрутингу - центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Крім того, документом пропонуються санкції для ухилянтів - тих, хто протягом 20 днів з дати продовження мобілізації не прибув в ТЦК, незалежно від отримання повістки. Серед них - заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном, обмеження в праві керування транспортним засобом і отримання посвідчення водія, обмеження право розпоряджатися коштами та іншими цінностями, відмова в підписанні кредитних договорів, зупинка отримання пільг і послуг від держави.

Читайте також: Демобілізація українських військових можлива лише після війни - Умєров