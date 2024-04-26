Не повторити Чорнобиль: Зеленський закликає деокупувати ЗАЕС

У 38-му річницю Чорнобильської катастрофи Зеленський закликав світ домагатися звільнення Росією Запорізької АЕС, яка під контролем окупантів вже понад два роки.

Президент України Володимир Зеленський закликав світ тиснути на Росію задля звільнення Запорізької атомної електростанції(ЗАЕС) та повернення її під контроль України. Про це він заявив у п'ятницю, 26 квітня - 38-му річницю Чорнобильської катастрофи.

"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози (...) Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів", - написав Зеленський у Telegram.

Він наголосив, що це "обов'язок світу" - домагатися від Росії повернення під контроль Україні ЗАЕС, "щоб усі атомні об'єкти в Україні були убезпечені від російських ударів".

"Лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф - саме того, чим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС", - зауважив президент України.

Зеленський нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну під час наступу на Київ окупанти контролювали ЧАЕС протягом 35 днів: "розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували її для розгортання подальших воєнних дій".

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Аварія 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС є однією з наймасштабніших техногенних катастроф у світі. Внаслідок неї у атмосферу потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Було повністю евакуйоване населення всіх населених пунктів в радіусі 30 кілометрів навколо ЧАЕС, в тому числі й населення Чорнобиля. Радіоактивна хмара пройшла над більшою частиною Європи. Чорнобильська катастрофа вважається однією з найбільших техногенних катастроф у світі за кількістю загиблих та потерпілих, а також за рівнем завданої екологічної шкоди.

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