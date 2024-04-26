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Не повторити Чорнобиль: Зеленський закликає деокупувати ЗАЕС

Анастасія Шепелева
26 квітня 2024 р.

У 38-му річницю Чорнобильської катастрофи Зеленський закликав світ домагатися звільнення Росією Запорізької АЕС, яка під контролем окупантів вже понад два роки.

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Запорізька АЕС в Енергодарі
Запорізька АЕС під контролем окупантів вже 785 днівФото: Alexei Konovalov/TASS/dpa/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський закликав світ тиснути на Росію задля звільнення Запорізької атомної електростанції(ЗАЕС) та повернення її під контроль України. Про це він заявив у п'ятницю, 26 квітня - 38-му річницю Чорнобильської катастрофи.

"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози (...) Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів", - написав Зеленський у Telegram.

Він наголосив, що це "обов'язок світу" - домагатися від Росії повернення під контроль Україні ЗАЕС, "щоб усі атомні об'єкти в Україні були убезпечені від російських ударів".

"Лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф - саме того, чим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС", - зауважив президент України.

Зеленський нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну під час наступу на Київ окупанти контролювали ЧАЕС протягом 35 днів: "розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували її для розгортання подальших воєнних дій".

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Аварія 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС є однією з наймасштабніших техногенних катастроф у світі. Внаслідок неї у атмосферу потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Було повністю евакуйоване населення всіх населених пунктів в радіусі 30 кілометрів навколо ЧАЕС, в тому числі й населення Чорнобиля. Радіоактивна хмара пройшла над більшою частиною Європи. Чорнобильська катастрофа вважається однією з найбільших техногенних катастроф у світі за кількістю загиблих та потерпілих, а також за рівнем завданої екологічної шкоди.

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