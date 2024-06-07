Зеленський: Європа має завершити війну без висадки союзників

Дієва підтримка України буде доказом, що Європа не відкотиться до часів, коли без висадки союзників неможливо було завершити війну так, щоб це відповідало її інтересам, заявив Володимир Зеленський у парламенті Франції.

Для перемоги над агресором Україна не має залишитися наодинці, а потребує "безперервної, вчасної, достатньо далекобійної та лідерської" підтримки, заявив президент Володимир Зеленський у виступі перед Національними зборами Франції в п'ятницю, 7 червня.

Він розповів, що під час участі в церемонії з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії 6 червня, крім радості, що тоді здобули перемогу, він відчував обов'язок - що перемогу знову треба здобути, адже через російську агресію проти України "Європа знову перестала бути континентом миру", а "нацизм знову повертається".

"Коли у Європі знову руйнуються вщент міста та спалюються села. Коли у Європі знову - фільтраційні табори, депортації та ненависть, яка стала новим російським культом. Коли Європу знову намагаються перекроїти силою та розказують, що ті чи інші народи нібито не заслуговують на самостійне існування. Все це сьогодні спрямовано проти України", - сказав Зеленський і додав, що оскільки "російський режим не визнає меж", він "уже руйнував Сирію та хаотизує Сахель", а вже "завтра" може націлитись на інші країни - Балтії, Польщу, Балкани.

Без перемоги України "вже завтра" російський режим знайде шлях, щоб "дестабілізувати всіх, дестабілізувати Європу, дестабілізувати вас", вважає Зеленський. На його думку, битва за Україну, що триває зараз, "має таке ж екзистенційне значення для Європи, як і битви, виграні попередніми поколіннями європейців".

"Ця битва є роздоріжжям. Моментом, коли всі разом можемо написати зараз історію, як потрібно нам, або можемо стати жертвами історії - як потрібно йому, нашому ворогу. Я підкреслю: спільному ворогу", - зауважив Зеленський.

Зеленський відкинув територіальні поступки РФ

На його переконання, ця війна не може згаснути на "лініях, що є зараз", бо "жодних ліній для зла не існує". "А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Зараз це так само, як і тоді, коли зло розгортало свою агресію проти сусідів у 1930-х роках. Гітлер долав лінію за лінією. Так само це робить Путін", - наголосив президент.

"І коли вчора з Росії прозвучали прямі погрози Франції, це стало лише ще одним аргументом на користь нашої з вами сміливості - на користь того, щоб жодне зло у світі не мало нахабства протиставляти себе Франції та проголошувати французів військовими цілями", - сказав Зеленський.

Французькі депутати аплодують Зеленському стоячи Фото: Thomas Padilla/AP/picture alliance

Президент подякував Франції за вже надану допомогу. "Ми можемо покладатися на вашу підтримку. На вашу зброю, тренування й дипломатію, на політичну та економічну силу Франції. Французькі системи ППО та бронетехніка, ракети й артилерія, досвід і поради вже допомагають нам рятувати життя людей і стримувати Росію. Впевнений, що настане день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі ж літаки, які вчора ми бачили в небі Нормандії. Французьку бойову авіацію - блискучі винищувачі, які під управлінням українських пілотів доведуть, що Європа міцніша", - сказав він.

Зеленський додав, що Україна з союзниками "не має права програти цю битву", проте й успіх України означатиме перемогу Європи, а отже й Франції. "Ми робимо все, щоб нашу співпрацю згадували через 80 років як виграну битву", - запевнив він.

"Ми здолаємо будь-які складнощі війни, і єдине, що для цього необхідно, - щоб українці не залишилися наодинці. Щоб ми мали дієву підтримку - підтримку безперервну, вчасну, достатньо далекобійну та лідерську, і тоді ми гарантовано зробимо свою роботу. І це буде доказом - доказом, що Європа не відкотиться до часів, коли вже без висадки союзників на континенті та залучення майже всього світу неможливо було завершити війну в Європі так, щоб це відповідало інтересам Європи та світу, а значить, кожної людини на землі", - сказав президент України.