Франція поставить ЗСУ прострочені далекобійні ракети Scalp

Україні планують передати ракети з вичерпаним терміном придатності, бо це економічно дуже вигідно - вони все одно підлягають утилізації.

Франція придумала новий спосіб допомагати Україні оборонятися від нападу Росії: вона планує передати далекобійні ракети Scalp з вичерпаним терміном придатності або зібрані з прострочених компонентів, повідомила 9 травня медіакомпанія Radio France Internationale (RFI).

Невикористані або демонтовані ракети для використання їхніх компонентів у нових французькі заводи мають за три місяці зробити придатними до застосування, а їхні випробування проводитимуть за спрощеною схемою.

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Економічно вигідне рішення для Франції

Один зі співрозмовників RFI назвав цей план вельми ефективним в економічному плані, оскільки ракети і так призначені для утилізації, а їхня передача Збройним силам України (ЗСУ) дозволить Франції уникнути спустошення власного ракетного арсеналу.

У січні президент Франції Еммануель Макрон повідомив про намір надати ЗСУ 40 ракет Scalp. Джерела медіакомпанії розповіли, що знайдене рішення дасть змогу вчетверо скоротити витрати порівняно з виробництвом нових ракет.

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