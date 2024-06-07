Mirage-2000 - примара чи посилення ударних можливостей ЗСУ?

Париж пообіцяв надати Києву ударні літаки Mirage-2000 та вишколити для них українських пілотів. DW розбиралася, чим примітний цей літак і на скільки він у змозі посилити ударну міць ПС ЗСУ.

Президент Франції Еммануель Макрон озвучив 6 червня задум Парижу передати Збройним силам України (ЗСУ) партію ударних літаків Mirage-2000. Відповідну заяву французький лідер зробив у прямому ефірі французького телебачення. "Завтра ми розпочнемо нову співпрацю та оголосимо передачу Україні винищувачів Mirage 2000-5 французького виробника Dassault та вишколюватимемо українських пілотів у Франції", - процитувала Макрона агенція AFP.

"Ключовим фактором є час підготовки пілотів, тож ми збираємося запропонувати президенту Зеленському, щоб пілоти відбували вишкіл уже цього літа - зазвичай це займає п'ять-шість місяців - щоб до кінця року вони могли пілотувати цими літаками", - сказав Макрон.

Утім, французький лідер не став уточнювати, про яку саме кількість літаків йдеться, однак він наголосив, що вони дозволять Україні захистити свою територію та повітряний простір.

Макрон і Зеленський під час урочистостей з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

У Києві вже давно придивляються до Mirage-2000

Показово, що ще на початку цього року командувач Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) Микола Олещук згадував можливість оснащення Сил оборони України цими літаками в контексті посилення можливостей ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій.

У своєму тодішньому дописі в Telegram-каналі Олещук зазначав, що пріоритетом для України є освоєння винищувача F-16. "Утім, наші фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому. Ми не виключаємо будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів", - написав він тоді.

На той час Повітряні сили мали на озброєнні чотири основні типи бойових літаків ще радянського виробництва. Їх поступово має замінити західна техніка, наголосив Олещук. "Звісно, одразу відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів ми не зможемо. Тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29, не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 - A-10 Thunderbolt II", - припустив він.

Літак МіГ-29 ПС ЗСУ, один з чотирьох літаків радянських типів, котрі від самого початку війни РФ проти України застосовують Сили оборони Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

ЗМІ писали про відповідні перемовини між Києвом і Парижем

Згодом французька преса, зокрема спеціалізоване видання IntelligenceOnline в своїх публікаціях від 5 та 12 лютого уточнило, що Київ веде перемовини з Парижем щодо отримання літаків у модифікації Mirage-2000D.

За даними джерел видання, питання передачі Україні цих літаків мало обговорюватися під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Києва, що планувався на 13-14 лютого цього року, але з безпекових міркувань його скасували й 16 лютого Зеленський сам прибув до Парижу, де зустрічався з Макроном.

Чому ЗСУ потрібен французький Mirage-2000?

За даними спеціалізованого видання Defence News , французька компанія Dassault Aviation виготовила близько 600 літаків Mirage 2000, половина з яких була експортована до восьми країн, зокрема в Грецію, Об'єднані Арабські Емірати й Тайвань.

Як уточнюють автори видання, Mirage 2000-5 - це модернізована модифікація цього бойового літака, який оснащений покращеним радаром. Зазначається, що ця модифікація Mirage 2000 може оснащуватися ракетами класу "повітря-повітря" Mica, а також бути носієм крилатих ракет повітряного базування SCALP-EG, які Франція постачає Україні.

Крилаті ракети повітряного базування SCALP-EG/Storm Shadow (архівне фото), носієм яких є літак Mirage 2000-5 Фото: RABIH MOGHRABI/AFP/Getty Images

А те, що літаки Mirage 2000 можуть не лише теоретично оснащуватися цими крилатими ракетами, а й успішно застосовувати їх, засвідчили операції французьких ВПС проти міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) у березні 2016 року. Тоді кілька літаків модифікації Mirage 2000D завдали удару цими засобами ураження по командному пункту ІД в одному з регіонів Іраку. А вперше Mirage 2000D застосували ракети цього типу під час операцій проти військ лівійського диктатора Каддафі в 2011 році, зазначало французьке спеціалізоване видання Opex360 без подальшої деталізації.

Тут варто нагадати, що Україна отримує ідентичні крилаті ракети, тільки вже під назвою Storm Shadow, і від Великобританії. Крім того, у квітні цього року міністр оборони Великобританії Шаппс визнав, що Італія так само планувала передачу певної кількості таких ракет Україні. Утім, офіційний Рим відмовився коментувати тоді ці заяви британського урядовця на запит журналістів Defence News .

Досі єдиним носієм цих ракет, котрі з 2023 року успішно вразили не одну ціль на окупованих росіянами українських територіях, включно з Кримом, у ПС ЗСУ був лише радянський літак Су-24.

Таким чином французький Mirage 2000-5 стане другим типом літаків західного виробництва, що мають надійти на озброєння ПС ЗСУ. Хоч точний час появи цих літаків в українському небі невідомий, виступаючи 7 червня перед французькими законодавцями у Парижі , Зеленський зазначив: "Впевнений, що настане день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі ж літаки, які вчора ми бачили у небі Нормандії".