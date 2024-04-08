Україна може отримати від Греції 32 винищувачі F-16 - ЗМІ

Греція планує продати 108 застарілих винищувачів, в тому числі 32 F-16. Крім них, Україна теоретично може розраховувати на 24 винищувачі Mirage 2000.

Греція може передати Україні 32 винищувача F-16, про що у неділю, 7 квітня, повідомило видання News Break.

Повідомляється, що Греція планує продати 108 застарілих винищувачів (32 F-16C/-D Block 30, 24 Mirage 2000-5 Mk. 2 і 33 F-4E PI2000). За них очікують отримати 2-2,5 мільярда євро, хоча цю суму й вважають завищеною, особливо, що стосується літаків F-4E, адже шанси на їхній продаж є майже нульовими.

"Зовсім інший випадок - 32 F-16C/-D Block 30, передання яких Україні майже не викликає сумнівів. Нагадаємо, що за час служби винищувачі цього типу пройшли дві модернізації і наразі відпрацювали в середньому близько 60 відсотків свого конструктивного ресурсу", - зазначає видання.

Крім цього, Греція могла би передати Україні або продати Індії 24 винищувачі Mirage 2000-5 Mk. 2, з яких 14 є новоствореними, а решта є оновленнями старішої моделі Mirage 2000EGM/-BGM. Але для цього необхідне погодження Франції.

За даними News Break, понад сотня винищувачів, які хоче реалізувати Греція, сильно постраждали протягом попереднього десятиліття "через відсутність підтримки та обслуговування".

Коли очікувати F-16 в Україні

У середині березня видання The New York Times писало, щодо середини літа 12 українських пілотів будуть готові здійснювати бойові вильоти на винищувачах F-16 після 10 місяців навчання в Данії, Великобританії та США. При цьому, до моменту їхнього повернення на лінію фронту Україна отримає лише шість таких літаків із приблизно 45 обіцяних європейськими союзниками.

Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів, що достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Однак, за даними ЗМІ, у січні міністерство оборони Данії визнало, що перші шість F-16 надійдуть до України на пів року пізніше, ніж оголошувалося, тобто у другому кварталі 2024 року. Оголошуючи влітку 2023 року плани передачі Києву таких винищувачів, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що винищувачі можуть надійти в Україну вже до кінця року, згодом у Копенгагені сподівалися передати їх навесні 2024 року. Однак, у данському міноборони наголосили, що деякі умови для розгортання F-16 в Україні досі не виконані.