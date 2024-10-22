Зеленський каже, що не звільнятиме Буданова й Умєрова

Планів щодо звільнення керівників ГУР і міноборони Буданова й Умєрова не було, запевнив президент Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення про плани щодо можливого звільнення міністра оборони України Рустема Умєрова і голови Головного управління розвідки міноборони (ГУР МО) Кирила Буданова. Відповідну заяву український лідер зробив у вівторок, 22 жовтня, перед журналістами.

"Я не збирався цього робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так", - заявив Зеленський, якого цитує "Суспільне" . За словами Зеленського, щодо Умєрова "теж не було такого питання".

У ЗМІ й соцмережах повідомляли про можливе звільнення Буданова й Умєрова

У вересні низка ЗМІ, а також соцмережі поширили інформацію щодо планів Зеленського зміни військове керівництво, зокрема міністра оборони й керівника ГУР. Наприкінці вересня деякі пабліки поширили інформацією, що замість Умєрова пост міністра оборони нібито має обійняти Михайло Федоров - чинний глава міністерства цифрової трансформації.

Утім, згодом нардеп від "Слуги народу" Юрій Мисягін, який є заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, заявляв у своєму Telegram-каналі з посиланням на заяву Умєрова, що питання заміни очільника ГУР Кирила Буданова не обговорюється.

Перед цим Умєров, за даними ЗМІ, звільнив кількох заступників Буданова, що породило чутки про можливу відставку й самого очільника ГУР.