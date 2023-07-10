Зеленський: Саміт має підтвердити, що ми де-факто в НАТО

Де-факто Україна вже перебуває в НАТО, і саміт у Вільнюсі має це підтвердити, переконаний Володимир Зеленський. Нині триває робота над тим, щоб алгоритм набуття членства став максимально ясним та швидким, додав він.

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі підтвердити, що України де-факто вже є членом Альянсу. Про це він заявив у понеділок, 10 липня.

"Коли ми подавали заявку на вступ в НАТО, ми говорили відверто: де-факто Україна вже в Альянсі, наша зброя - це зброя Альянсу, наші цінності - це те, у що вірить Альянс, а наш захист - це саме той елемент формули Європи, який і робить її об'єднаною, вільною та у мирі. Вільнюс має все це підтвердити", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що нині ще триває робота над конкретними формулюваннями такого підтвердження, але вже зрозуміло факт того, що Україна буде в Альянсі після війни. "Ми працюємо над тим, щоб алгоритм набуття членства став максимально ясним та швидким", - зазначив глава держави.

При цьому, за словами Зеленського, саме зараз Україні потрібен чіткий сигнал про членство в НАТО. Саме український східний кордон, наголосив він, є тією межею, яку "більше ніколи не перейти російській диктатурі, яка в різних формах, але завжди намагалася підкорити народи Європи". "Від України залежить безпекова реальність тут, на східному фланзі НАТО", - додав Зеленський.

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Столтенберг: Є консенсус прийняти Україну до Альянсу

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країни-члени НАТО домовилися про скасування кроку щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) на шляху до приєднання до Альянсу. Втім, згодом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не випереджати події, зазначивши, що консультації ще тривають. При цьому він зауважив, що серед союзників є консенсус прийняти Україну до Альянсу. "Я впевнений, що саміт ухвалить рішення, які будуть сильними і позитивними для України", - наголосив він.

Нагадаємо, процес втілення ПДЧ передбачає конкретні критерії та реформи й може тривати роками, а подеколи й навіть десятиліттями.

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У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Україна просила, але не отримала ПДЧ. Тоді проти виступили Німеччина та Франція. Без ПДЧ, за прискореною процедурою, приєдналася до НАТО у 2023 році Фінляндія.