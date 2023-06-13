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Зеленський про наступ: Бої жорсткі, але рух є

Роман Губа
2 год. тому

Президент України повідомив про збільшення контролю ЗСУ на Бахмутському напрямку. "Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно", - заявив Володимир Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Presidential Office of Ukraine

На тлі контрнаступальний дій Збройних сил України (ЗСУ) президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, про яке розповів у відеозверненні до українців за підсумками доби 12 червня.

"Ключові доповіді - від командувачів оперативних напрямків, які найважливіші і найгарячіші, - "Хортиця" і "Таврія". Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива - дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна збільшує контроль на Бахмутському напрямку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пізно ввечері в понеділок повідомила, що на цьому напрямку українські сили просунулись на 1,5 кілометра на лівому фланзі та на 3,5 кілометра - на правому. За її словами, площа території, взятої під контроль, становить 16 квадратних кілометрів.

Напередодні Маляр повідомила, що "за минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 кілометра, площа території взятої під контроль - 90 квадратних кілометрів". ЗСУ вдалося деокупувати сім населених пунктів: Лобкове, Левадне та Новодарівку Запорізької області, Нескучне, Сторожове, Макарівку та Благодатне - Донецької.

ЗСУ звільняють Донеччину від ворога

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