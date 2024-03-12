Зеленський підписав закон про лобізм

Підписаний Зеленським закон "Про доброчесне лобіювання", схвалений Радою минулого місяця, був вимогою Єврокомісії для початку офіційних переговорів про вступ України в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський підписав схвалений минулого місяця депутатами Верховної Ради закон "Про доброчесне лобіювання". Про це свідчить оновлена в вівторок, 12 березня, картка закону №10337 на сайті ВР.

Одна з ключових рекомендація Єврокомісії для початку перемовин про вступ до ЄС

Схвалення закону про лобізм було однією з ключових рекомендацій "Групи держав проти корупції" (GRECO) та рекомендацією Європейської Комісії на шляху до початку офіційних переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Лобіюванням в Україні вважатимуть вплив або спробу пливу на нормативно-правовий акт чи його проєкт будь-якою особою у своїх комерційних інтересах або інтересах третьої сторони.

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Як пояснювали раніше в керівній партії "Слуга народу", згідно з нормами цього закону, політичні партії, медіа, релігійні організації, кандидати на вибори не зможуть бути лобістами або просувати свої інтереси через лобістів. Діяльність громадських об'єднань та різного роду неприбуткових організацій не вважатиметься лобіюванням, якщо вона не переслідує комерційних інтересів.

Створення Реєстру прозорості

Крім того, підписаним президентом нормативним актом передбачається створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК).

У ньому муситимуть реєструватися всі, хто бажає чинити законний вплив на політиків і посадовців як у своїх інтересах, так і в інтересах третіх осіб, з метою прийняття законів чи інших нормативно-правових актів.

Всі особи з цього реєстру повинні будуть звітувати про свою діяльність, а також повідомляти про зустрічі з топпосадовцями. Лобіювання без реєстрації в Реєстрі вважатиметься незаконним.