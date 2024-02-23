Верховна Рада прийняла закон про лобізм

Український парламент ухвалив закон "Про доброчесне лобіювання", який був вимогою Єврокомісії для початку офіційних переговорів про вступ України в ЄС.

Верховна Рада України ухвалила в п'ятницю, 23 лютого, закон "Про доброчесне лобіювання".

Схвалення закону про лобізм було однією з ключових рекомендацій "Групи держав проти корупції" (GRECO) та рекомендацією Європейської Комісії на шляху до початку офіційних переговорів про вступ України в Європейський Союз.

Лобіюванням в Україні вважатимуть вплив або спробу пливу на нормативно-правовий акт чи його проєкт будь-якою особою у своїх комерційних інтересах або інтересах третьої сторони.

"Йдеться про зменшення корупції та тіньового впливу олігархів на управління державою. Ми запроваджуємо прозорі та відкриті для суспільства правила здійснення законного впливу на формування української державної політики, прийняття українським парламентом та урядом нормативно-правових актів", - пояснив голова комітету з питань правової політики Денис Маслов ("Слуга народу").

Політичні партії, медіа, релігійні організації, кандидати на вибори не зможуть бути лобістами або просувати свої інтереси через лобістів. Діяльність громадських об'єднань та різного роду неприбуткових організацій не вважатиметься лобіюванням, якщо вона не переслідує комерційних інтересів.

"Визначальним для того, чи буде та чи інша діяльність лобіюванням, стане наявність в особи комерційного інтересу. Таким інтересом пропонується вважати грошові кошти чи інше майно, особисті переваги, пільги, інші вигоди матеріального чи нематеріального характеру, які особа отримає чи може отримати в межах здійснення господарської діяльності після впливу чи спроби впливу на Верховну Раду, народного депутата, Кабмін, президента тощо", - розповів Маслов.

Реєстр прозорості

Поки що лише в першому читанні Рада законопроєкт, який встановлює відповідальність за незаконне лобіювання.

Ним передбачається створення Реєстру прозорості - на кшталт існуючого в ЄС. У ньому муситимуть реєструватися всі, хто бажає здійснювати законний вплив на політиків і посадовців як у своїх інтересах, так і в інтересах третіх осіб, з метою прийняття законів чи інших нормативно-правових актів.

Всі особи з цього реєстру повинні будуть звітувати про свою діяльність, а також повідомляти про зустрічі з топслужбовцями. Лобіювання без реєстрації в Реєстрі буде вважатися незаконним.