Зеленський - Швейцарії: Мир може вистояти лише силою зброї

Під час виступу перед парламентом Швейцарії президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна просить у світу зброю лише для того, щоб повернути собі мир.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 червня, виступив по відеозв'язку перед парламентом Швейцарії - Федеральними зборами. У промові він згадав дискусії законодавців щодо дозволу на реекпорт озброєння швейцарського виробництва в Україну.

"Я знаю, що у вас триває дискусія щодо дозволів на реекспорт зброї для захисту України, - сказав Зеленський. - Я хочу, щоб кожен учасник і учасниця дискусії пам'ятали один факт: ми просимо у світу зброю, щоб наша українська територія знову була територією миру".

Український президент наголосив, що проти агресії РФ "мир може вистояти лише силою зброї". "Ми не джерело агресії, не територія війни, не якась там зона конфліктів, ми країна, яка завжди цінувала і цінуватиме мир. І ви знаєте це", - сказав Зеленський, додавши, що Україна ніколи не була джерелом будь-яких загарбницьких воєн.

Українська "формула миру"

Також Зеленський подякував Швейцарії за підтримку спільних європейських санкцій щодо РФ, і закликав Швейцарію долучитися до української "формули миру". "Я запрошую усіх вас, Швейцаріє, приєднатися до підготовки глобального саміту миру та проявити своє лідерство у тій частині формули, в якій ви вважаєте свій національний досвід найбільш корисним для світу і миру", - сказав він.

При цьому Зеленський нагадав, що в березні під час розмови з президентом Швейцарії Аленом Берсе представив пункти формули миру і підхід до її реалізації.

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швейцарії по відеозв'язку Фото: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

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Зеленський: Джерело смерті - поза нашими кордонами

Водночас український лідер нагадав парламенту Швейцарії про ракетні російські обстріли України. "Коли стає зрозуміло, що буде чергова російська ракета, буде чергова російська атака, люди одразу вкладають дітей спати, наприклад, в коридорі, де немає вікон і тому безпечніше, чи йдуть в укриття. Уявіть, що це таке - жити в громадах, які межують з Росією. Наше прикордоння, три області, постійно страждає від суто терористичних обстрілів з російської території", - сказав Зеленський.

Росія, зауважив він, перетворює на чорні руїни все до чого торкається. "Будь-який неупереджений погляд засвідчить одне: якби з Росії на нашу мирну українську землю не принесли війну, то війни і не було б. Джерело зла і смерті - поза нашими кордонами", - наголосив президент України.

Зеленський став першим іноземним президентом, що виступив перед парламентом Швейцарії з відеозверненням. З 1970 року перед Федеральними зборами виступали лише 28 запрошених спікерів, зокрема президенти іноземних держав та представники міжнародних організацій. Але ніколи іноземний президент не виступав перед органом у форматі віртуального звернення.