Війська РФ завдали ракетного удару по Черкащині: є поранені

В Уманському районі Черкаської області було зафіксовано два влучання російських ракет. Щонайменше семеро людей зазнали поранень.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Увечері у четвер, 8 червня, війська РФ завдали ракетного удару по Уманському району Черкаської області. Було зафіксовано два влучання - у промисловий об'єкт та автомийку, повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За попередньою інформацією, семеро людей зазнали поранень, повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій України. Водночас, за даними очільника Черкаської ОВА та МВС України, внаслідок удару постраждали восьмеро людей.

Станом на 22:20 за київським часом рятувальники ДСНС ліквідували наслідки ракетних ударів військ РФ.

"Зруйновано приміщення автомийки та промислового об'єкта. Пожежі, що виникли на місцях обстрілів ліквідовано. Станом на 22:20 попередньо постраждали семеро людей. Інформація уточнюється", - повідомили у ДСНС.

До рятувальних робіт було залучено шість одиниць техніки та 26 співробітників ДСНС.

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