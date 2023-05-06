  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Президент України Володимир Зеленський
Володимир Зеленський стане першим іноземним президентом, що виступить перед парламентом Швейцарії з відеозверненнямФото: Kaniuka Ruslan/Photoshot/picture alliance
ПолітикаШвейцарія

Швейцарія погодилася на виступ Зеленського перед парламентом

Степан Смишляєв
42 хв. тому

Володимир Зеленський стане першим іноземним президентом, що виступить перед парламентом Швейцарії з відеозверненням. Очікується, що виступ відбудеться під час літньої сесії органу, яка розпочнеться 30 травня.

https://p.dw.com/p/4Qyw2

Обидві палати парламенту Швейцарії у п'ятницю, 5 травня, дали згоду на те, щоб президент України Володимир Зеленський виступив перед законодавчим органом країни, йдеться у повідомленні Федеральних зборів (парламенту - Ред.) Швейцарії.

Очікується, що відеозвернення голови української держави транслюватиметься під час літньої сесії парламенту, яка розпочнеться 30 травня. Точна дата буде визначена за погодженням з Україною.

З 1970 року перед Федеральними зборами виступали лише 28 запрошених спікерів, зокрема президенти іноземних держав та представники міжнародних організацій. Ще ніколи іноземний президент не виступав перед органом у форматі віртуального звернення.

Швейцарія може виділити Україні 5,6 мільярда доларів

Під час літньої сесії швейцарські парламентарі також планують розглянути пропозицію про надання Україні підтримки у розмірі 5 мільярдів франків (близько 5,6 мільярда доларів) протягом 5-10 років, пише Reuters.

Читайте також: Швейцарія виділить Україні 1,7 мільярда доларів

Також у швейцарському парламенті розглядається кілька ініціатив, спрямованих на пом'якшення правил щодо реекспорту зброї. Через традиційний нейтралітет країни, вона відмовляється надавати дозволи третім країнам на постачання воюючим державам зброї та боєприпасів швейцарського виробництва.

Це вже створило перепони для постачання озброєнь до України. Берн відхилив прямі запити на це від Німеччини, Іспанії та Данії. Німеччина, наприклад, прагне експорту швейцарських боєприпасів для танків Gepard в Україну.

Ухвалення остаточного рішення, що включатиме дебати між парламентом та урядом, а також можливий референдум з цього питання, ймовірно, займе кілька місяців, зазначала у квітні агенція агенція AFP.

Читайте також: Швейцарія може змінити формат свого нейтралітету через війну в Україні

Як санкції Швейцарії проти Росії впливають на олігархів

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ракетна система Patriot в дії

У ЗСУ заявили про "історичне" збиття ракети "Кинджал"

Конфлікти1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Андрій Садовий про Зеленського і Львів під час війни

Андрій Садовий про Зеленського і Львів під час війни

Суспільство24 год. тому29:24 хв.
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек (праворуч) і держсекретар у його міністерстві Патрік Ґрайхен

Кумівство в Німеччині? Скандал в оточенні віцеканцлера

Кумівство в Німеччині? Скандал в оточенні віцеканцлера

Політика4 год. тому
Як проводитимуть коронацію Чарльза ІІІ?

Як коронуватимуть Чарльза ІІІ?

Як коронуватимуть Чарльза ІІІ?

Суспільство6 год. тому
external

Як поранені військові ЗСУ відновлюються через спорт

Як поранені військові ЗСУ відновлюються через спорт

Суспільство21 год. тому04:42 хв.
Стос німецьких газет

Німецька преса про ймовірну атаку дронів на Кремль

Німецька преса про ймовірну атаку дронів на Кремль

Конфлікти24 год. тому
Набої в руках українського солдата під Бахмутом

"Воєнна економіка": як ЄС хоче допомогти Києву зі снарядами

"Воєнна економіка": як ЄС хоче допомогти Києву зі снарядами

Конфлікти5 травня 2023 р.
На головну сторінку