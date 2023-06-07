Верхня палата парламенту Швейцарії схвалила реекспорт зброї

Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала ініціативу, яка передбачає, що за певних умов країни, які купують зброю швейцарського виробництва, можуть реекспортувати її до третіх країн.

Верхня палата парламенту Швейцарії - Рада кантонів - схвалила у середу, 7 червня, ініціативу, яка дозволить іншим державам за певних умов реекспортувати зброю швейцарського виробництва країнам, які беруть участь у збройних конфліктах. Це рішення підтримали 22 депутати, 17 були проти, ще чотири утрималися, йдеться на сайті парламенту Швейцарії.

"Країнам, які купують швейцарську військову техніку, має бути на певних умовах дозволено реекспортувати її до країн, залучених до збройних конфліктів", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, парламентська ініціатива регулює реекспорт озброєння швейцарського виробництва в цілому. Держави-покупці такої зброї повинні будуть у будь-якому випадку підписувати декларацію про заборону реекспорту. Але термін дії цієї заборони може бути обмежений п'ятьма роками для держав, "які поділяють цінності Швейцарії та мають подібний режим експортного контролю". Окрім того, реекспорт буде можливий лише до країн, які використовують своє право на самооборону відповідно до міжнародного права.

Ці норми не спрямовані конкретно на Україну, яка захищається від повномасштабної агресії РФ, але це питання можна було б вивчити при розробці документу на наступному етапі, зазначили в парламенті Швейцарії.

Читайте також: Швейцарія може змінити формат свого нейтралітету через війну в Україні

Кулеба: Чекаємо на наступні кроки

Рішення Ради кантонів прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, подякувавши "за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї". "Ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків. Я вдячний Швейцарії за її солідарність з Україною з одночасним дотриманням нейтралітету" - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 1 червня нижня палата парламенту Швейцарії - Національні збори - проголосувала проти подібної ініціативи. Однак тепер їй доведеться ще раз розглянути це питання.

Раніше уряд у Берні (Федеральна рада) відмовляв Німеччині, Іспанії та Данії в проханнях про зброю Україні, посилаючись на чинний Закон про військові матеріали, який забороняє постачання зброї в зони бойових дій.

Читайте також: Швейцарський концерн просить дозволу на експорт танків Leopard 1

Наразі Федеральна рада Швейцарії може дозволити реекспорт виробленої в країні зброї лише у виняткових випадках, наприклад якщо Рада Безпеки ООН засудить війну Росії проти України. Однак цей варіант виключений, оскільки РФ має в Радбезі ООН право вето.