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Зеленський обговорив з Фредеріксен допомогу з боку Данії

Валерій Сааков
6 вересня 2023 р.

Данія готує вже 12-й пакет допомоги для України, що має надійти у вересні. Його деталі Зеленський обговорив у Києві з Метте Фредеріксен.

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Володимир Зеленський (л) і Метте Фредеріксен під час зустрічі у серпні
Володимир Зеленський (л) і Метте Фредеріксен під час зустрічі у серпніФото: Mads Claus Rasmussen/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський обговорив під час зустрічі з прем'єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен новий пакет  військової допомоги від Копенгагена для Києва, що готується на цей місяць. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі у середу, 6 вересня.

"Візит прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен важливий для України. Ми цінуємо його. Як завжди, наші змістовні, максимально конкретні переговори. Новий оборонний пакет - це буде вже 12-й, - який готується на цей місяць. Розмінування, відбудова, ситуація на полі бою, безпека Чорноморського регіону, наших портів", - поінформував глава української держави.

На переконання Зеленського, спільні кроки України й Данії "роблять сильнішими наші народи" та "здатність захищати життя людей". Зеленський подякував Фредеріксен за співпрацю та допомогу Україні.

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Шмигаль подякував Фредеріксен за допомогу в відбудові Миколаєва

Цього ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль теж зустрівся з Метте Фредеріксен. Як повідомила пресслужба українського Кабміну, під час зустрічі Шмигаль теж подякував Данії за надану допомогу й підтримку, окремо висловивши вдячність за допомогу у відновленні Миколаєва. Шмигаль підкреслив, що підтримка Данією відбудови цього українського обласного центру є взірцем співпраці за регіональним принципом.

"Цінуємо військову допомогу данських партнерів, зокрема, ініціативу з надання літаків F-16. Це потужний внесок у гарантування безпеки та стримування російської агресії.", - зазначив Шмигаль, якого цитує пресслужба Кабміну.

У серпні Данія, а також Нідерланди отримали від США згоду на предачу Україні винищувачів F-16, і Копенгаген передасть Києву 19 таких літаків.

Сторони також обговорили гуманітарне розмінування, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше цього дня Фредеріксен разом з генпрокурором України Андрієм Костіним відвідала Бучу, де вшанувала пам'ять жертв воєнних злочинів, скоєних військовими РФ. У своєму дописі у соцмережі X (раніше відомій як Twitter) Костін так само висловив удячність Данії за надану допомогу й наголосив, що ця північноєвропейська країна входить до десятки провідних країн за обсягами допомоги Україні у співвідношенні до валового внутрішнього продукту.

Незабаром після свого приїзду до Києва очільниця данського уряду виступила з промовою перед депутатами Верховної Ради України, подробиці якої не розголошувалися. 

Пілоти ЗСУ: "Якщо будуть F-16, російські літаки відійдуть"

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