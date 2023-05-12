Зеленський не виступатиме з промовою у фіналі "Євробачення"
Роман Губа
7 хв. тому
Прохання президента України про звернення до глядачів "Євробачення" не може бути задоволене, бо конкурс - неполітичний, каже керівництво Європейської мовної спілки. У Зеленського заперечують, що просили про виступ.
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Організатори "Євробачення-2023" відмовили президентові України Володимиру Зеленському у відеозверненні до 160-мільйонної аудиторії музичного конкурсу під час фіналу. Про це повідомило ввечері у четвер, 11 травня, британське видання The Times.
"Хоча прохання Зеленського звернутися до глядачів на конкурсі "Євробачення" викликане добрими намірами, воно, на жаль, не може бути задоволене керівництвом Європейського мовної спілки (EBU), оскільки суперечить правилам проведення конкурсу", - зазначили в пресслужбі EBU.
Там нагадали, що йдеться про міжнародне розважальне шоу, один із ключових аспектів якого - його "неполітичний характер". Цей принцип забороняє виступати з політичними чи будь-якими подібними заявами в рамках конкурсу, наголосили організатори.
Цього року британська суспільна телерадіомовна компанія BBC проводить "Євробачення" у Ліверпулі від імені мовника, що переміг раніше, - Національної суспільної телерадіокомпанії України. Організатори перенесли конкурс до Великобританії через війну в Україні, яку продовжує проти неї вести Росія.
ВВС гарантувала, що музика, культура та творчість України будуть яскраво представлені у всіх трьох прямих ефірах конкурсу. Оформлення заходу розробили спільно з українською дизайнерською агенцією. Кадри з 37 локацій в Україні представлені у короткометражних відеосюжетах, які передують виходу артистів на сцену. Щонайменше 11 українських виконавців, включно з переможцями минулого року Kalush Orchestra, виступлять у півфіналах і фіналі "Євробачення".
"Вважаємо, що це найкращий спосіб продемонструвати та відзначити перемогу України на "Євробаченні" і показати, що нас об'єднує музика в ці тяжкі часи", - зазначили в EBU.
У Зеленського заперечують, що просили про виступ
Згодом на новину відреагували в Офісі президента України (ОПУ). Речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що інформація The Times не відповідає дійсності.
"Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу", - написав він у Facebook.