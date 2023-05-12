Зеленський не виступатиме з промовою у фіналі "Євробачення"

Прохання президента України про звернення до глядачів "Євробачення" не може бути задоволене, бо конкурс - неполітичний, каже керівництво Європейської мовної спілки. У Зеленського заперечують, що просили про виступ.

Організатори "Євробачення-2023" відмовили президентові України Володимиру Зеленському у відеозверненні до 160-мільйонної аудиторії музичного конкурсу під час фіналу. Про це повідомило ввечері у четвер, 11 травня, британське видання The Times .

"Хоча прохання Зеленського звернутися до глядачів на конкурсі "Євробачення" викликане добрими намірами, воно, на жаль, не може бути задоволене керівництвом Європейського мовної спілки (EBU), оскільки суперечить правилам проведення конкурсу", - зазначили в пресслужбі EBU.

Там нагадали, що йдеться про міжнародне розважальне шоу, один із ключових аспектів якого - його "неполітичний характер". Цей принцип забороняє виступати з політичними чи будь-якими подібними заявами в рамках конкурсу, наголосили організатори.

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"Євробачення" від імені України

Цього року британська суспільна телерадіомовна компанія BBC проводить "Євробачення" у Ліверпулі від імені мовника, що переміг раніше, - Національної суспільної телерадіокомпанії України. Організатори перенесли конкурс до Великобританії через війну в Україні, яку продовжує проти неї вести Росія.

ВВС гарантувала, що музика, культура та творчість України будуть яскраво представлені у всіх трьох прямих ефірах конкурсу. Оформлення заходу розробили спільно з українською дизайнерською агенцією. Кадри з 37 локацій в Україні представлені у короткометражних відеосюжетах, які передують виходу артистів на сцену. Щонайменше 11 українських виконавців, включно з переможцями минулого року Kalush Orchestra, виступлять у півфіналах і фіналі "Євробачення".

"Вважаємо, що це найкращий спосіб продемонструвати та відзначити перемогу України на "Євробаченні" і показати, що нас об'єднує музика в ці тяжкі часи", - зазначили в EBU.

У Зеленського заперечують, що просили про виступ

Згодом на новину відреагували в Офісі президента України (ОПУ). Речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що інформація The Times не відповідає дійсності.

"Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу", - написав він у Facebook .

Нагадаємо, що раніше прохання Зеленського про виступ двічі відхиляли на церемоніях вручення кінопремії "Оскар", а також на Міжнародному кінофестивалі у Торонто.